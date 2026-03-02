میلانیا ټرمپ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې مشري وکړه

د متحدو ایالتونو د ولسمشر مېرمن میلانیا ټرمپ د دوشنبې په ورځ (مارچ دویمه) د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې مشري وکړي.
میلانیا ټرمپ په خپلو خبرو کې لومړی د هغو امریکايي سرتېرو څخه مننه وکړه چې په تېرو دریو ورځو کې د ایران د رژیم په ضد د متحدو ایالتونو په جګړې کې وژل شوي.
هغې وویل چې د دغو «اتلانو» زړورتیا او مېړانه به تل یادېږي.
دا غونډه په نیویارک کې د دغې شورا په مرکزي دفتر کې وه او د زغم په ترویج کې د تعلیم د ونډې او نړیوالې سولې په اړه په کې خبرې وشوې.
میلانیا ټرمپ د زده کړې د ارزښت او د سولې په تامین کې یې په د ونډې په اړه وویل: «پایداره سوله هغه وخت تامین کېدای شي، چې زموږ په ټولو ټولنو کې زده کړې او پوهنې ته بشپړ درناوی وشي. »
هغې زیاته کړه: «که مو ملتونه سره متحد شي، د تکنالوژۍ په برخه کې شته خلا له منځه وړلای شو او ټول خپل بشپړ ظرفیت ته د رسېدو لپاره توانمند کولای شو.»
نوموړې ټېنګار وکړ چې متحده ایالتونه په ټولې نړۍ کې د ماشومانو ترڅنګ ولاړ دی او هیله یې وښوده چې ټول ماشومان په سولې کې ژوند ولري.
متحدو ایالتونو د مارچ په لومړۍ نېټه د امنیت شورا دوره يي مشري په غاړه واخیسته. د دغې شورا ویاند تائید کړ چې دا لومړی ځل چې یوه لومړۍ مېرمن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مشري کوي.
میلانیا ټرمپ د ۲۰۲۵ کال د سپتمبر په میاشت کې یو نړیوال ایتلاف پيل کړ چې «په ګډه د راتلونکي روزل» نومېږي او د تعلیم د ودې، ابتکار او تکنالوژۍ له لارې د ماشومانو د هوساینې او ښه والي لپاره کوي.
فورم \ دبحث خونه