د ایران، روسیې، چین او شمالي کوریا ترمنځ د زیاتېدونکي همغږۍ په اړه د ناټو خبرداری

د ناټو عمومي منشي مارک روټه د ایران، روسیې، چین او شمالي کوریا ترمنځ د مخ په زیاتیدونکي همغږۍ په اړه اندیښنه څرګنده کړې.
روټه د دوشنبې په ورځ د جنورۍ ۲۶مه د اروپايي پارلمان د بهرنیو چارو او دفاعي کمیټو ته په وینا کې، وویل چې څلور هیوادونه "موږ ننګوي، خو د دوی ملګرتیا لا تراوسه ښه پرمختګ ندی کړی."
هغه وویل، د مقایسې له مخې، ناټو او اروپايي ټولنه د همکارۍ د وړتیا له پلوه "له ایران، چین، شمالي کوریا او روسیې څخه څو مایله مخکې دي".
روټه د ایران په اړه، دغو کمیټو ته وویل: "موږ یوازې هغه مهال له ایران سره ښکېل کیږو چې خبره دا وي چې ایران او شمالي کوریا او روسیه او چین یوځای کار کوي."
نوموړي وویل چې که څه هم د ایران دننه د وضعیت په اړه اندیښمن دی، خو څه چې په هیواد کې پیښیږي "د ناټو لپاره د مداخلې ځای نه دی."
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته د سوله ییزو لاریون کوونکو د وژلو په اړه خبرداری ورکړی او د چهارشنبې په ورځ یې د جنورۍ ۲۸مه یو ځل بیا ګواښ وکړ چې که د ایران سره د اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونشي، نو پر ایران به برید وکړي.
د ناټو عمومي منشي وویل چې د چین او روسیې ترمنځ د همکارۍ یوه ځانګړې ساحه د شمالي قطب سیمه ده، او دغه هیوادونه په هغو سمندري لارو کې ډیر فعاله دي چې پرانیستي وي.
هغه مخکې په اوکراین کې د روسیې د جګړې اړوند د ایران، چین او شمالي کوریا د ملاتړ په اړه خبرداری ورکړی و.
فورم \ دبحث خونه