ناټو پر روسیې او چین د فشار په زیاتولو له امریکا سره د همکارۍ غوښتنه کړې

ناټو د سېشنبې په ورځ د روسیې او چین د اټومي وسلو پر تګلارو سختې نیوکې وکړې او له دواړو هېوادونو یې وغوښتل چې له امریکا سره د ستراتیژیک ثبات او شفافیت د پیاوړتیا لپاره همکاري وکړي.
د شمالي اتلانتیک شورا په یوه خپره شوې اعلامیه کې، د دې تړون ۳۲ غړو هېوادونو، د اټومي وسلو د نه خپرېدو تړون سره خپله ژمنتیا بیا تکرار کړه. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې راتلونکې اوونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې تړون د بیا کتنې دپاره غونډه تر سره شي.
په اعلامیه کې پر روسیې تور لګول شوی چې د وسلو د کنټرول مهمې ژمنې یې تر پښو لاندې کړې او داسې اټومي څرګندونې کوي چې «غیرمسوولانه ګواښ» بلل کیږي.
همداراز ناټو پر چین هم نیوکه کړې چې پرته له شفافیت څخه خپلې اټومي وسلې په چټکۍ سره لا زیاتې او متنوع کوي.
د ناټو مرستیال سرمنشي بوریس روګ د روسیې له لوري د «اورېشنیک» په نوم د منځني واټن بالستیک توغندیو کارول، چې اټومي وړتیا لري او دوه ځله په اوکراین کې کارول شوي، داسې یوه بېلګه وبلله چې خطرناک اټومي پیغام لېږدوي.
روګ رویټرز ته وویل چې دا ائتلاف له داسې روسیې سره مخ دی چې د وسلو د کنټرول ټول مهم تړونونه یې پرېښي او د ۱۹۴۵ کال راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پر مخ وړي.
مسکو ویلي چې د «نیو سټارټ» یا نوي پیل په نوم د تړون له پای ته رسېدو وروسته به هم یو مسوول اټومي ځواک پاتې شي. روسیې د ناټو د غړي هېواد فرانسې هغه پلانونه هم غندلي چې غواړي خپلې اټومي وسلې زیاتې کړي، او دا یې یو بېثباته کوونکی اقدام بللی.
چین د لوېدیځو هېوادونو نیوکې رد کړې دي. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې بېجینګ خپل اټومي ځواک د ملي امنیت لپاره تر اړینې کچې پورې ساتي.
د «امریکايي ساینسپوهانو فدراسیون» د اټکل له مخې، روسیه شاوخوا ۴۴۰۰ اټومي سرګلولې لري، امریکا نږدې ۳۷۰۰، او چین شاوخوا ۶۲۰ اټومي سرګلولې لري.
فورم \ دبحث خونه