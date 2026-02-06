په پاکستان کې پر شیعه عبادت کونکو باندې برید لسګونه کسان وژلي

پاکستاني چارواکي وایي چې د دې هېواد په پلازمېنې اسلام اباد کې د جمعې په ورځ (د فبرورۍ ۶) په یو جومات کې پر شیعه عبادت کونکو باندې د یو ځانمرګي چاودنې له امله، څه باندې ۳۰ کسان وژل شوي او لږترلږه ۱۷۰ تنه ټپیان شوي دي.
د اسلام اباد د پولیسو د ادارې مرستیال، عرفان میمون، په یوې اعلامیې کې ویلي چې برید د "امام بارګاه خدیجه الکبرا" جومات کې د جمعې د لمانځه په مهال شوی دی.
پاکستاني پولیسو رسنیو ته ویلي چې بریدګر مخکې له دې چې چاودنه وکړي، د جومات په دروازه کې درول شوی و. هېڅ ډلې د دې برید مسوولیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې، د تحریک طالبان پاکستان او داعش ډلو د ورته بریدونو مسوولیت په غاړه اخیستی.
د پاکستان ولسشمر، اصف علي زرداري، دې چاودنې ته په غبرګون کې ویلي چې د بې ګناه کسانو وژل، د بشریت په وړاندې جنایت دی.
د دې هېواد لومړي وزیر، شهباز شریف، برید غندلی او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ته یې لارښونه کړې چې د برید په تړاو بشپړه پلټنه وکړي او عاملین یې مشخص کړي.
په پاکستان کې د شیعه ګانو یو مشر، راجا نصیر، ویلي چې "په فدرال پلازمېنه کې دا ډول ترهګریز عمل، نه یوازې د خلکو د ساتنې جدي ناکامي ده، بلکې د امنیتي چارواکو او ادارو د کړنې په اړه مهمې پوښتنې" رامنځ ته کوي.
تر دې مخکې د ۲۰۲۵کال په نومبر میاشت کې هم په اسلام اباد کې د یو ځانمرګی برید په پایله کې ۱۲کسان ووژل شول او ۲۷تنه نور ټپیان شول. د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې بریدګر د افغانستان وګړی و. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت تل د پاکستان دا ډول ادعاوې ردې کړي دي. هېڅ ډلې د نومبر برید د مسوولیت ادعا ونکړه.
په اسلام اباد کې د جمعې ورځې چاودنه په داسې حال کې شوې چې د پاکستان د پوځ د رسنیو دفتر ویلي چې په تېرو دوو ورځو کې د دې هېواد امنیتي ځواکونو لږ تر لږه ۳۴ وسلوال د افغانستان سره پولې ته څېرمه په اورکزي او خیبر کې وژلي دي.
تر دې یوه ورځ مخکې د پاکستان پوځ ویلي وو چې ۲۱۶ مشکوک وسلوال یې د شپږ ورځنيو عملیاتو په ترڅ کې د دې هېواد په بلوچستان ایالت کې وژلي. دا عملیات وروسته له هغې پیل شول چې په دې ایالت کې په یوه ورځ کې هم مهاله ګڼ شمېر بریدونه او چاودنې وشوې.
فورم \ دبحث خونه