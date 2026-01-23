ولسمشر ټرمپ وايي د متحدو ایالتونه 'لویه جنګي بېړۍ' د ایران په لورې خوځېدلې

ولسمشر دونالډ ټرمپ وايي د امریکا د جنګي بېړیو یوه «لویه ډله» د ایران په لوري روانه شوې، په همدې حال کې هغه د ایران د اسلامپاله رژیم له لوري په همدې میاشت کې د ملي پاڅون د ظالمانه ځپنې په اړه په خپل راتلونکي اقدام غور کوي، پاڅون د استبدادي واکمنۍ ختمېدل غواړي.
ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ له سویس څخه د امریکا متحدو ایالتونو ته د بېرته ستنېدو په مهال په خپلې ځانګړې الوتکې [Air Force One] کې خبریالانو ته وویل چې متحده ایالتونه په ایران کې وضعیت «څاري» او «د بېړیو یوه ډله... یوه لویه ډله په هماغه لوري روانه ده.»
دا لومړی ځل دی چې ولسمشر ټرمپ د ایراني رژیم له لوري د مظاهرو د ځپلو په ځواب کې منځني ختیځ ته د پوځي وسائیلو د انتقال په اړه په عام محضر کې غږېږي.
ولسمشر ټرمپ وویل چې دا یوه «ښه نښه» وه، چې ایران د ځپلو په لړ کې د هغه په خبره د ۸۳۷ کسانو د اعدام، چې اکثریت ځوانان وو، پلان لغوه کړ.
هغه وویل چې رژیم ته یې خبرداری ورکړی و: «که مو دا خلک اعدام کړل، داسې بد ګوزار به وخوری چې تراوسه مو خوړلی نه وي.»
ولسمشر ټرمپ د متحدو ایالتونو د جنګي بېړیو د «لوی ځواک» په اړه چې د ایران په لوري روان دی، وویل: «شاید موږ یې ونه کارو. وبه ګورو. »
امریکايي رسنیو راپور ورکړی چې په اتومي ځواک سمباله جنګي الوتکه انتقالوونکې یو اس اس ابراهیم لینکن «USS Abraham Lincoln» بېړۍ او د یرغل انتقالوونکې ډله یې، چې د پنجشنبې په ورځ د هند په سمندر کې وې، د منځني ختيځ په لوري خوځېدلي.
دغې بېړۍ مخکې د چین په جنوبي سمندر کې لنګر اچولی و.
په همدې حال کې په لندن کې د انټرنټ د څار یوه ډله نیټبلاکس وايي چې د ایران د رژیم له لوري د مظاهرو د ځپلو په لړ کې په انټرنټ باندې لګول شوی بندیز د جمعې په ورځ درېیمي اونۍ ته وغځېده.
دغې ډلې د جمعې په ورځ په خپل ایکس حساب کې لیکلي دي چې په ایران کې دننه یې په لویه کچه «پيغام رسوونکو اپلیکېشنونو ته لاسرسی» مشاهده کړی، ځکه چې ډېر خلک د خصوصي مجازي شبکو لکه VPN څخه په استفادې له انټرنټ سره نښلول کېږي.
نټبلاکس وايي: «خو دا [انټرنټي] خدمت قوي فلټر شوی او د نړیوال مشاهده کېدونکي اتصال کچه هماغسې ټيټه ده، چې د «فلټرنټ پلس» ترتیب څرګندوي.»
