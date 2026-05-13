ټاکنو کې له ماتې وروسته د بریتانیا په صداعظم فشارونه په زیاتېدو دي

د بریتانیا صدراعظم

د بریتانیا صدر اعظم کییر سټارمر له هغه وروسته له نورو فشارونو او ننګونو سره مخامخ شو چې د راپورونو په اساس د هغه د روغتیا وزیر ویس سټریټینګ هم د خپلې استعفا لپاره چمتوالی نیسي، چې د هغه د ځای د نیولو لپاره سیالۍ ته لاره هواره کړي.

د ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د بریتانیا د روغتیا وزیر سټریټینګ به د پنجشنبې په ورځ استعفا ورکوي، څو د مشرتابه د موقف د ترلاسه کولو لپاره د سیالیو فرصت رامنځ ته کړي.

تر دې مخکې پاچا چارلس په یوې تشریفاتي غونډې کې د سټارمر د حکومت کاري اجنډا بیان کړه او داسې ښکاري چې دا اجنډا هېڅ عملي نه شي. سټارمر او د کابینې وزیران یې د پاچا چارلس له لوري د حکومت د اجنډا د اعلان په مهال په دغو مراسمو کې وو.

تېره اونۍ د بریتانیا په ټاکنو کې د صدراعظم سټارمر کارګر ګوند په سیمه ایزو ټاکنو کې لویه ماتې وخوړه. له دغو ماتو وروسته د هغه د کور جوړوونې او سیمه ایزې حکومتولۍ د چارو او د ټولنیز مصونیت وزیرانو استعفاوې ورکړې.

د بریتانیا صدراعظم کایر سټارمر د سه‌شنبې په ورځ وویل چې د استعفا ورکولو نیت نه لري، خو د کارګر ګوند دننه په هغه باندې فشارونه زیات شوي چې استعفا ورکړي.

د کارګر ګوند د اصولو له مخې، د رهبرۍ د سیالیو د پیل لپاره باید لږ تر لږه د پارلمان ۸۱ غړي د یوه ځانګړي نوماند ملاتړ وکړي، خو تر اوسه دغه شمېره نه دی بشپړه شوې.

ستارمر د ټاکنیزو ماتو مسؤلیت منلی او ویلي یې دي چې خپلې دندې ته به دوام ورکړي. هغه ټینګار کړی چې د بریتانیا خلک تمه لري حکومت د هېواد پر اداره کولو تمرکز وکړي.

