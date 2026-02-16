روبیو: ولسمشر ټرمپ په 'شخصي ډول' د سوریې له ولسمشر سره خبرې کړې

د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وايي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې له موقت ولسمشر سره په مستقیم ډول خبرې کړې دي چې د حکومتي ځواکونو او د کرد ملیشو ډلې ترمنځ وروستۍ نښته چې په سوریه کې د داعش د ترهګرو یو زندان ساتي، کمه کړي.
روبیو د یکشنبې په ورځ په براتیسلاوا کې د سلواکیا له صدراعظم رابرټ فیکو سره په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ټرمپ "په شخصي توګه، یو ځل نه، بلکې دوه ځله، د سوریې د موقت ولسمشر [احمد] الشرع سره خبرې کړې دي."
روبیو وویل چې ټرمپ الشرع ته وویل چې "جګړه ودروي ترڅو موږ هلته د داعش بندیان انتقال کړو.".
روبیو وویل چې الشرع موافقه وکړه او "د داعش زندان څخه د قاتلانو د ډله ییزې تیښتې مخنیوي" کې یې مرسته وکړه.
د داعش د بندیانو یوه ډله د جنوري په ۲۰مه د سوریې په شمال ختیځ کې د حسَکه ولایت له یوه زندان څخه وتښتېده، کله چې د الشرع ځواکونو د کردانو په مشرۍ د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو (SDF) د ملېشو سره چې د دې زندان ساتنه یې کوله، نښته وکړه. حکومتي ځواکونو له پیښې وروسته اکثره بندیان بیرته ونیول، چې د نورو د تېښتې په اړه یې اندیښنې راپورته کړې.
د امریکا پوځ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې له سوریې څخه عراق ته یې د داعش ۵۷۰۰ ترهګرو لیږد بشپړ کړی دی ترڅو د دوی خوندي توقیف ډاډمن شي. د پوځ مرکزي قوماندانۍ په یوه بیان کې وویل چې د انتقال ۲۳ ورځنی ماموریت چې د جنورۍ په ۲۱مه نیټه پیل شوی و پای ته ورساوه.
روبیو د شنبې په ورځ د میونیخ په امنیتي کنفرانس کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد الشیباني او د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو قوماندان مظلوم عبدي سره ولیدل.
د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې ویلي چې روبیو د یوې باثباته سوریې لپاره د متحدو ایالتونو د ملاتړ، د ګاونډیانو سره د سولې په ملاتړ او د ټولو قومي او مذهبي لږکیو ډلو د حقونو په ساتلو ټینګار وکړ.
د سوریې حکومت او د کرد اقلیت مشرانو تیره میاشت یوې موافقې ته ورسیدل چې د سوریې دیموکراتیک ځواکونه، چې د داعش پر وړاندې په جګړه کې د امریکا یو مهم متحد دی، د سوریې په پوځ کې مدغم کړي.
د سوریې حکومت د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو د ادغام په بدل کې، د کردانو مدني، کلتوري او تعلیمي حقونه، او همدارنګه په هیواد کې د دوی سیاسي ګډون په رسمیت وپیژندل.
روبیو وویل چې متحده ایالتونه په دې باور دي چې سوریه "په مثبت لوري روانه ده."
