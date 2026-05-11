د بریـتانیې صدراعظم په ټاکنو کې د کارګر ګوند له ماتې وروسته د استعفا وړاندیز رد کړ

د بریتانیې صدراعظم کایر سټارمر په سیمه ییزو ټاکنو کې د کارګر ګوند له سختې ماتې وروسته د پایلو مسؤلیت منلی، خو ټینګار یې کړی چې استعفا به نه ورکوي.
سټارمر په لندن کې په یوې وینا کې وویل چې غواړي د خلکو باور بیرته ترلاسه کړي او بریتانیا "د اروپا زړه" ته نږدې کړي - که څه هم هغه ټینګار وکړ چې هیواد به یې بیرته د اروپا واحد بازار ته ورستون نشي.
سټارمر وویل خلک باور نه لري چې د کارګر ګوند د دوی ستونزو ته پاملرنه کوي او ژمنه یې کړې چې د ژوند د لګښتونو د فشار کمولو او د اقتصاد ښه کولو لپاره به اقدام وکړي.
په ورته وخت کې، د کارګر ګوند دننه فشار مخ په زیاتیدو دی، د پارلمان ځینو غړو د هغه د استعفا لپاره د وخت غوښتنه کړې.
سټارمر د نایجیل فاریج په مشرۍ د کډوالۍ ضد د بریټانیې د اصلاحاتو ګوند هم د بریټانیې د راتلونکي لپاره ګواښ بللی او خبرداری یې ورکړی چې هیواد ممکن په "تیارې لارې" روان وي.
د کارګر ګوند په وروستیو ټاکنو کې د سیمه ییزو شوراګانو څه باندې ۱۴۰۰ څوکۍ له لاسه ورکړې او په ویلز کې یې واک له لاسه ورکړی دی.
په بریټانیې کې د کارګر ګوند د سیمه ییزو ټاکنو او د سکاټلینډ او ویلز په ټاکنو کې له کلکو ماتې وروسته له داخلي بحران سره مخ دی. اکثره خلک دغو ټاکنو ته د سټارمر د مشرتابه په اړه د غیر رسمي ټولپوښتنې په توګه ګوري، چې شهرت یې په څه کم د دوو کلونو د پراخې بریا له ترلاسه کولو راهیسې راټیټ شوی دی.
کارګر ګوند د تیرې اونۍ په ټاکنو کې، له دواړو؛ ښي او کیڼ اړخو له خوا ګوزار واخیست، د بریتانیې د اصلاحاتو ګوند او زرغون ګوند ته یې رایې له لاسه ورکړې، چې د برتانیا د سیاست د مخ په زیاتیدونکي ټوټې کیدو نښه ده.
سټارمر هیله لري چې د خپلې نوې وینا او د حکومت د نویو پلانونو سره د خلکو ملاتړ بیرته ترلاسه کړي، کوم چې د پاچا چارلس III لخوا د پارلمان په رسمي پرانیسته کې اعلانیږي.
هغه وویل چې حکومت به د بریټانیې د انرژۍ امنیت، اقتصاد او دفاعي کنټرول پیاوړی کړي.
د هغه یو له اصلي پالیسیو څخه دا ده چې اروپایي ټولنې ته نږدې شي. بریتانیا په رسمي ډول په ۲۰۲۰ کې له اروپایي ټولنې څخه ووتله. د سټارمر حکومت دمخه د بریکزیټ وروسته ځینې سوداګریز محدودیتونه کم کړي او پلان لري چې په اروپا کې د ځوانانو د تګ او کار کولو لپاره یو پروګرام رامینځته کړي. خو سټارمر ټینګار کړی چې بریتانیا به بیا په اروپايي اتحادیه، د هغې واحد بازار یا ګمرکي اتحادیه کې شامل نشي.
