طالبانو په ټول افغانستان کې انټرنټ بند کړ

له افغانستان څخه راپورونه وايي چې د طالبانو حکومت په ټول هېواد کې د نوري فایبر انټرنټي خدمتونه بند کړي کړي.

دا کار نن دوشنبه د سپتمبر په ۲۹مه نېټه شوی دی.

د انټرنټي څار یوه اداره «NetBlocks» په خپل ایکس حساب کې لیکلي دي چې «طالب مقامات خپل اخلاقي اقدامات پلي کوي او افغانستان اوس په بشپړ ډول د انټرنټي بندښت په منځ کې دي» او انټرنټ بند شوی دی.

دغې شبکې لیکلي دي چې د دوشنبې په سهار یو شمېر شبکې قطع شوې او دا «پرېکړه قدم په قدم عملي شوې او تیلیفوني خدمتونه هم اغیزمن» شوي دي.

که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو داخلي رسنیو راپور ورکړی چې طالب مقاماتو په دې اړه د انټرنټ او مخابراتي شرکتونو له مقاماتو سره خبرې کړي دي.

په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر افغان فعالانو او خبریالانو په دې اړه بحثونه کړي او د طالبانو د حکومت دا پرېکړه یې په کلکه غندلې ده. ځینو لیکلي دي چې افغانستان له نړۍ څخه جلا کړل شو.

څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت د بلخ په کندهار، ارزګان، هلمند، زابل او نیمروز کې هم د نوري فایبر انټرنټي خدمتونه بند کړي وو او کېدل چې دا لړۍ به ټول افغانستان ته غځول کېږي.

د بلخ ولایت د طالبانو ویاند حاجي زید هغه وخت رسنیو ته ویلي وو چې د هبت الله اخندزاد په لارښوونې یې د نوري فایبر انټرنټ بند کړی او هدف یې د «منکراتو مخنیوی» دی.

په ایکس کې هغه ته په یو منسوب شوي حساب کې لیکل شوي دي: «دا اقدام د منکراتو د مخنیوي لپاره شوی او اړتیا ته په کتو به په هېواد کې دننه بدیله لاره ولټول شي.» هغه نه دي ویلي چې بدیله لاره به څه وي.

