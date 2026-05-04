په افغانستان کې د ضروري توکو د بیو پر بنسټ د بې وزلۍ کرښه

د (دیتا فار افغانستان) په نوم یو نړیوال بنسټ پخپل وروستي رپوټ کې چې نن خپور شوی ویلي دي چې د ۲۰۲۶ کال د فبروري تر میاشتې پورې په افغانستان کې یو وګړی په میاشت کې شاوخوا ۲۷۶۰ افغانیو ته اړتیا لري څو د ژوند خپلې بنسټیزې اړتیاوې ورباندې پوره کړي.
پدې کې شاوخوا ۱۶۶۳ افغانۍ د خوړو لپاره او ۱۰۹۶ افغانیو ته د نورو ضروریاتو لکه جامو، ترانسپورټ او استوګنې لپاره اړتیا ده. که د چا عاید له دې اندازې کم وي، نو دا پدې معنی ده چې ژوند په بې وزلۍ کې تیروي.
وروستی رپوټ وایي چې دا کچه په هر ولایت کې توپیر لري.
دا بنسټ وایي موخه یې دا ده چې د افغانستان په اړه معلوماتو ته د لاسرسي زمینه د ټولو لپاره برابره کړي ځکه د هېواد په اړه ځیني معلومات لا هم عامو خلکو ته د لاسرسي وړ نه دي.
په افغانستان کې د بې وزلۍ په اړه د نړیوالې ادارې وروستی رپوټ ښیي چې د خوړو په برخه کې د بې وزلۍ کرښه په ټول هېواد کې یو شان ټاکل شوې، ځکه دا د کابل د بیو پر بنسټ محاسبه شوې ده. خو د خوړو پرته نورو ضروریاتو دپاره د فقر کرښه د ولایتونو، سیمو او ښاري او کلیوالو سیمو ترمنځ بیا توپیر لري.
د بېلګې په توګه، په کابل ښار کې د فقر کرښه تر ټولو لوړه ده، یعنی د بیلابیلو ضروریاتو د بیو په نظر کی نیولو سره هر وګړی د ژوند دپاره شاوخوا ۴۱۳۸ افغانیو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې په ځینو کلیوالو سیمو لکه بامیان او دایکندي کې دا کچه تر ۲۱۰۰ افغانیو هم ټیټه ده.
د فقر کرښه هغه حد ښيي چې یو کس په میاشت کې د بنسټیزو اړتیاوو د پوره کولو لپاره ورته اړتیا لري. که د یوې کورنۍ عاید له دې کچې ټیټ وي، نو هغه کورنۍ د فقر له ستونزو سره مخ ګڼل کېږي.
افغانستان په ۲۰۲۵ کال کې هم د اقتصادي بېثباتۍ، اقلیمي بدلون، طبیعي پېښو، د خلکو پراخې بېځایه کېدنې، د طالب چارواکو له خوا لګول شويو بندیزونو او د نړیوالو مرستو د کموالي له امله له سخت بشري کړکېچ سره مخ و.
د ملګرو ملتونو د سره صلیب د ادارې په وینا، ماشومان، په عمر پاخه کسان، معلولیت لرونکي وګړي، د ښځو تر مشرۍ لاندې کورنۍ او ورځني کارګران تر ټولو زیات زیانمن شوي دي.
د وروستیو رپوټونو پر بنسټ طبیعي پېښو لکه سېلابونو، زلزلو او وچکالۍ د خلکو د فقر کچه لوړه کړي او اړتیاوې یې نورې هم زیاتې کړې دي.
