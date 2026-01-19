په کابل کې چاودنه شوې او مرګ ژوبله یې اړولې ده

د افغانستان په مرکز د کابل په ښار کې نن دوشنبه جنوري ۱۹مه یوه چاودنه شوې ده.
سیمه ایزې رسنۍ وايي چې په چاودنې کې مرګ ژوبله اوښتې ده، خو لا یې دقیق ارقام نه دي خپاره شوي.
چاودنه په څلورمې حوزې کې د نوي ښار د ګلفروشۍ په سیمه کې په یو هوټل کې شوې ده.
په کابل کې د طالبانو د امنیې قومندانۍ ویاند خالد ځدراڼ په خپل ایکس حساب کې لیکلي دي، چې د چاودنې په اړه پلټنه کوي.
هغه لیکلي دي: «د کابل ښار د څلورمې حوزې اړوند، د شهرنو ګلفروشي کوڅه کې په یوه هوټل کې چاودنه رامنځته شوې چې له امله یې تلفات اوښتي دي. د چاودنې د نوعیت په اړه د پلټنې ټیمونو څېړنې پیل کړې دي، چې جزئیات به یې وروسته له رسنیو سره شریک کړو.»
نوموړي نه دي ویلي دي چې چاودنه په کوم هوټل کې شوې ده. د ټولنیزو رسنیو ځینو کاروونکو لیکلي دي چې په چاودنې کې درې کسان وژل شوي دي.
د کابل د نوي ښار سیمه یوه مشهوره سیمه ده چې تل په کې ګڼه ګوڼه او بهرني ګرځندویان هم ورته ډېر ورځي.
په ټولنیزو رسنیو کې له چاودنې وروسته د چاودنې د ځای ځینې ویدیوګانې خپرې شوي چې لوګي او د خلکو ګڼه ګوڼه په کې ښودل کېږي.
تر دې دمه د دغې چاودنې مسئولیت چا په خپله غاړه نه دی اخیستی.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو په حکومت کې په کابل او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې چاودنې کېږي، تر دې مخکې هم دا ډول چاودنې شوې دي چې د اکثریت مسئولیت د داعش خراسان ډلې په غاړه اخیستی. په هغو چاودونو کې لسګونه کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي.
