ولسمشر ټرمپ کاناډا د غزې د څار د سولې له بورډ څخه واېستله

د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کاناډا صدراعظم مارک کارني د غزې د چارو د څارنې لپاره د سولې له جوړ شوي بورډ څخه وایست. د سولې بورډ د پنجشنبې په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم په مراسمو کې په رسمي ډول تصویب شو.
ولسمشر ټرمپ خپلې ټولنیزې شبکې ټروټ سوشیل کې په یوه پوسټ کې، کارني ته خبر ورکړ چې هغه او کاناډا به نور د بورډ غړي نه وي، دا یو نړیوال سازمان دی چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د ۲۰۲۵ کال د اکتوبر د اوربند وروسته د غزې د بیارغونې او انتقالي حکومت د څارنې لپاره رامنځته شوی.
ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د جنورۍ په ۲۲مه په خپل پوسټ کې ولیکل: "ښاغلی صدراعظم کارني: اجازه راکړئ چې دا لیک تاسو ته اطلاع درکړي، چې د سولې بورډ، په هغه څه کې چې تر دې دمه به د نړۍ د مشرانو تر ټولو غوره تشکیل شوی بورډ وي، د کاناډا د یو ځای کېدو په اړه خپله بلنه بېرته واخلي. دغې موضوع ته مو له پاملرنې مننه."
سپینې ماڼۍ او د کاناډا د صدراعظم دفتر په دې اړه د پوښتنو په ځواب کې سمدستي تبصره نده کړې.
ولسمشر ټرمپ د دې اقدام دلیل نه دی څرګند کړی، که څه هم د کاناډا څخه د بلنې بیرته اخیستل د ګاونډیو قدرتونو د مشرانو ترمنځ د تعرفو او نړیوالو چارو په اړه د اختلافاتو وروستی زیاتوالی په ګوته کوي.
سپینې ماڼۍ ویلي چې تمه کیږي شاوخوا ۳۰ هیوادونه به د سولې په دې بورډ کې شامل شي، او شاوخوا ۵۰ هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې ده.
اکثرو هیوادونو دمخه اعلان کړی چې دوی به د سولې د بورډ سره یوځای شي؛ اکثره اروپایي هیوادونو انکار کړی او ځینو نورو یې لا تر اوسه ځواب نه دی ورکړی.
په هغو هېوادونو کې چې له دې ډلې سره یوځای شوي دي ارجنټاین، البانیا، ارمنستان، اذربایجان، بحرین، بیلاروس، بلغاریه، مصر، هنګري، اندونیزیا، اردن، قزاقستان، کوسوو، مراکش، منګولیا، پاکستان، قطر، سعودي عربستان، ترکیه، متحده عربي امارات، ازبکستان او ویتنام شامل دي.
فرانسه، ناروې، سلووینیا، سویډن او انګلستان هغه هېوادونه دي چې اعلان یې کړی چې د اوس لپاره به په پلاوي کې شامل نه شي.
