د امریکا ولسمشر: د ټرمپ د "طلايي کارت" د کډوالۍ پروګرام پیل شو

ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ وویل چې د "ټرمپ طلایي کارت" پروګرام پیل شوی او ویب پاڼه یې فعاله شوې ده، او له دې ترلاسه شوی ټول عاید به د متحدو ایالتونو حکومت ته ځي.
د ټرمپ حکومت وايي چې د طلایي کارت بیه د عامو خلکو لپاره ۱ میلیون ډالر دی او د هغو شرکتونو لپاره چې غواړي خپل مطلوب اشخاص په متحدو ایالتونو کې وساتي، دوه میلیون ډالر دی، او دا پروګرام د هغو خلکو د وړتیاو بشپړه ارزونه کوي چې د دې پروګرام له لارې په متحدو ایالتونو کې استوګن کیږي.
دا پروګرام د دې هېواد تابعیت ته لاره هواروي.
دا کیدی شي ډیره لویه اندازه پیسې وي.ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې په یوې غونډې کې وویل چې امریکایي شرکتونه کولی شي د دې پروګرام له لارې په متحدو ایالتونو کې د پوهنتونونو غیر امریکایي نخبه خلک وساتي ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې، په متحدو ایالتونو کې د دې اشخاصو د ساتلو لپاره هیڅ بله ډاډمنه لاره نشته.
ټرمپ وویل چې د طلایي کارت پروګرام د ګرین کارت په پرتله غوره دی.
هغه زیاته کړه "موږ همدا اوس د ټرمپ د طلایي کارت کار پیل کړ. له اوس نه تقریبا ۳۰ دقیقو کې، به ویب پاڼه هم فعاله شي او ټول پیسې به د متحدو ایالتونو حکومت ته ولاړ شي."
ولسمشر ټرمپ د طلایي کارت پروګرام څخه په دفاع کې، وویل چې د پخواني سیسټم لاندې، له بده مرغه هغه تحصیل کرده خلک چې له بهر څخه راغلي وو د زده کړو د بشپړولو وروسته باید له متحدو ایالتونو څخه ووځي.
ټرمپ وویل چې د دې پروګرام سره، د اپل په څیر امریکایی شرکتونه به "خوشاله" وي ځکه چې دوی کولی شي هغه پوه خلک وساتي چې دوی یې غواړي.
د متحدو ایالتونو ولسمشر وویل چې د ټرمپ د طلایي کارت پروګرام په دې هیواد کې د بهرنیو نخبګانو د ساتلو ترڅنګ بله ګټه دا ده چې دا کولی شي د امریکا خزانې ته ملیاردونه ډالر راوړي.
سپینې ماڼۍ د ټرمپ د طلایي کارت پروګرام لپاره د ویب پاڼې پته هم خپره کړې او په دې ویب پاڼې کې د طلایي کارت د غوښتنلیک پورې اړوند انلاین فورمې او د کارت د غوښتونکي د اوسني تابعیت او د زیږون ځای په څیر پوښتنې موندل کیدای شي.
