په اوکراین باندې د روسیې د یرغل څلور کاله وشول

د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د سې شنبې په ورځ د فبرورۍ په ۲۴مه په اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د څلورمې کلیزې په مناسبت د اوکراین د خلکو "مقاومت" او "ستره زړورتیا" وستایله.
د امریکا متحدو ایالاتو د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو وروستي پړاو په شمول چې تیره اونۍ په سویس کې ترسره شو، د سولې د مذاکراتو منځګړیتوب کړی دی.
زیلینسکي د سې شنبې په ورځ په یوه ویډیويي پیغام کې وویل چې اوکراین "له خپلې خپلواکۍ دفاع کړې" او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین "خپلو اهدافو ته په رسیدو کې پاتې راغلی دی."
زیلینسکي چې په پلازمینه کیف کې د وژل شویو اوکرایني سرتیرو د یادګار په اړه خبرې کولې، هیله څرګنده کړه چې د امریکا ولسمشر به یوه ورځ وکولی شي چې له هغه ځای څخه لیدنه وکړي.
زیلینسکي وویل: "زه په یقین سره پوهیږم: یوازې اوکراین ته د راتلو او په خپلو سترګو زموږ د ژوند او د مبارزې د لیدلو، زموږ د خلکو او د دې درد د شدت په احساس هغه وخت یو څوک پوهیدلی شي چې دا جګړه په حقیقت کې څه ده."
ولسمشر ټرمپ په څو مواردو کې ویلي چې هغه هوډ لري په اوکراین کې د وژنو مخه ونیسي، هغه هیواد چې د هغه په وینا هره اونۍ له ۵۰۰۰ څخه تر ۷۰۰۰ پورې خلک، چې اکثره یې سرتیري دي، وژل کیږي.
په اروپايي اتحادیې کې د امریکا سفیر اندریو پوزډر او په ناټو کې د امریکا سفیر متیو ویټیکر د کلیزې څخه مخکې، وویل چې د اوکراین او د ناټو د متحدینو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره د امریکا قوي پوځي تولیدي کرښې اړینې دي.
په یوې ګډې سرمقالې کې د دوشنبې په ورځ د پولیټیکو لخوا خپره شوه، چارواکو د اروپايي اتحادیې د هغو نوښتونو په اړه اندیښنه څرګنده کړه چې د اروپایي تولیداتو د زیاتوالي په اړه متمرکز دي او له بهر څخه د پیرودلو محدودیتونه لري.
دغه چارواکي وايي چې د متحدو ایالتونو د تولید کرښې د مهماتو او هوایی دفاع سیسټمونو د تولید توجیه کولو لپاره کافي سفارشونو ته اړتیا لري چې نور هیوادونه یې نشي تولیدولی.
