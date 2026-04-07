تیر کال افغانستان کې ناچاودو ماینونو ۹۶ کسان وژلي او ۳۷۸ نور یې ټپیان کړي

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي (یوناما) سرپرسته، جورجیت ګانیون، وایي چې ماشومان په افغانستان کې د ښخو شویو ماینونو او ناچاودېدلو مهماتو تر ټولو زیات زیان ویني.
دا په ډاسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د طبیعي پېښو د مدیریت ملي ادارې ویلي چې په دغو پېښو کې ۹۶ کسان وژل شوي او ۳۷۸ نور ټپیان شوي دي چې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي .
د دې ادارې ویاند، محمد یوسف حماد، وویل چې د ماین پاکۍ د همغږۍ ریاست د معلوماتو له مخې د ۲۰۲۵ کال د اپرېل له لومړۍ نېټې څخه د ۲۰۲۶ کال د مارچ تر پایه پورې، په ټول هېواد کې د ماینونو او ناچاودېدلو توکو اړوند ۲۲۵ پېښې ثبت شوې دي.
ملګري ملتونه وایي له دې اړخه د انساني تلفاتو کچه خورا اندېښمنوونکې ده. د هر وژل شوي کس په مقابل کې شاوخوا څلور نور ټپیان کېږي او داسې معلولیتونه لري چې اوږدمهاله پاملرنې او ملاتړ ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر د ماین پاکۍ د برخې رئیس، نیکلاس استیفان پوند، د سې شنبې په ورځ په کابل کې وویل چې ۹۰ سلنه تلفات د ناچاودېدلو مهماتو له امله دي، چې د افغانستان د ۴۰ کلنې جګړې وروسته اوس هم خلک قرباني کوي، او ډېری قربانیان یې هغه ځوان هلکان دي چې د لوبو پر مهال یا د رمو د څروولو پر وخت له دغو توکو سره مخ کېږي.
ماشومان د قربانیانو لویه برخه جوړوي، چې ۳۰۹ پېښې یا د ټول شمېر ۶۶ سلنه جوړوي. د دوی زیانمنتیا ډېری وخت د ورځنیو فعالیتونو سره تړاو لري، لکه بهر لوبې کول، د توکو راټولول او داسې نور.
په دې کې تر ټولو زیاتې پېښې د کونړ په ولایت کې ثبت شوې دي چې شمیر یې ۴۰ پېښو ته رسیږي.
پدې برسیره په فراه، کندهار، هرات او ننګرهار ولایتونو کې هم دا پېښې رامنځته شوې دي. ختیځه سیمه تر ټولو زیاته اغېزمنه ده، چې ۶۷ پېښې پکې ثبت شوې دي، او د ټول هېواد نږدې درېیمه برخه جوړوي. لوېدیځه سیمه کې ۴۸ پېښې، سوېلي سیمه کې ۳۴ پېښې او مرکزي او سوېل ختیځو سیمو کې په ترتیب سره ۲۳ او ۲۲ پېښې شوي دي.
په ټوله کې، دا شمېرې داسې یو ناورین ښيي چې هم سمدستي او هم اوږدمهاله دی. د ماشومانو د لوړ شمېر قربانیانو شتون د خطر د پوهاوي او د ټولنې د خبرتیا د پیاوړتیا لپاره بیړنۍ اړتیا په ګوته کوي.
په ورته وخت کې، د ټپیانو لوړ شمېر د محدودو روغتیايي او بیارغونې خدمتونو پر وړاندې د زیاتېدونکي فشار څرګندونه کوي.
د دغو ناچاودو توکو موندل شنډول او پاکول د خوندیتوب او امنیت لپاره ډېر مهم دي. د دې کار ترسره کول او دا یقیني کول چې ټولنې له خطرونو څخه خبر وۍ، یو اوږدمهاله بهیر دی چې د ملي ادارو، د سرې میاشتې ټولنې، او نړیوالو سازمانونو ګډې همغږۍ او همکارۍ ته اړتیا لري.
