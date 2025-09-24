انالینا بیربوک: د افغانو نجونو وضعیت د بې رحمه بشري کړاو یوه بېلګه ده

د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په ۸۰مه غونډه کې، د اسمبلۍ مشرې انالینا بیربوک، په نړۍ کې د بشري بحرانونو د شمیرولو په مهال، د افغانو نجونو وضعیت د "بې رحمه بشري کړاو" د یوې سترې بیلګې په توګه یاد کړ.
د جرمني د بهرنیو چارو پخوانۍ وزیرې، بیربوک، د ملګرو ملتونو پر غړو هېوادونو غږ وکړ چې د بحرانونو په حل کې له جګړو څخه تر بې وزلۍ او د اقلیم بدلون پورې، سره متحد شي.
د ملګرو ملتونو د ۸۰مې عمومي غونډې مشرې وویل: "که په افغانستان کې نجونې یا په غزه کې میندې او پلرونه د خپل ژوند په تیارو شیبو کې ویښیدلی شي او مخ په وړاندې ولاړ شي، نو موږ هم کولی شو. موږ د دوی پوروړي یو. موږ له ځانه پوروړي یو، ځکه چې بل هیڅ بدیل نشته."
میرمن بیربوک په نړۍ کې روانو بحرانونو ته په اشارې، د افغان ښځو او نجونو د استقامت او انعطاف ستاینه وکړه او وې ویل: "په افغانستان کې د نجونو وضعیت د بې رحمه بشري کړاو یوه غوره بیلګه ده."
هغې د ملګرو ملتونو د غړو هېوادونو مشرانو ته په خطاب کې وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت د غړو هېوادونو د بشري حقونو په برخې کې د ژمنې او د اړمنو کسانو له پامه د نه غورځولو یادونه کوي.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د ۸۰مې غونډې مشرې د بحرانونو په اداره کولو کې د دې سازمان د فعالیت په اړه د نیوکو په ځواب کې په غیر مستقیم ډول وویل: "په حقیقت کې، زموږ نړۍ رنځ ګالي. تصور وکړئ چې د ملګرو ملتونو پرته به څومره نور رنځونه وي."
کله چې طالبان د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ او له افغانستان سره په نړیوالو مرستو کې د پام وړ کمښت راغی، دغه هیواد د یوه سخت بشري بحران سره مخامخ شوی، او سربیره پردې، طالبانو افغانې ښځې او په دولتي او نادولتي موسسو کې له کار، نجونې له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړې او نورو ټولنیزو او مدني حقونو څخه محرومې کړې دي.
په ورته وخت کې، په جینیوا کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان د استازي سلاکار محب الله تایب وویل چې په افغانستان کې بنسټیز بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي، چې په کې د افغان ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه، د بیان د آزادۍ حالت، اعدامونه، لوږه او ډله ییز مهاجرت شامل دي.
تایب د سې شنبې په ورځ په ژینو کې په یوه وینا کې وویل، "افغانستان نه یوازې د بشري حقونو بیړنی حالت دی، بلکې د ښځو او نجونو د ساتنې، په شخړو کې د ماشومانو د ساتنې او د معافیت سره د مبارزې په برخه کې د [ملګرو ملتونو] د اعتبار ازموینه هم ده."
محب الله تایب وویل چې افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لپاره یوه ازموینه ده او که چیرې دا شورا"د جنسیتي اپارتاید او د ډله ییزو جرمونو د سیستماتیکو ځپلو په وړاندې استقامت ونکړای شي، نو د ټولنې د تر ټولو زیان منونکو طبقو د ساتنې ژمنه به یې تشه او بې مانا وي."
د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو او آزادیو په اړه د نړیوالو نیوکو په ځواب کې، خپل سخت چلند د افغان کلتور او اسلامي شریعت پر بنسټ او د "افغانستان داخلي مسلې" په توګه بیان کړی دی.
