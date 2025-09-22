په امریکا کې میشتې افغانې لوبغاړې به د افغانستان د ښځینه فوټبال په نوې لوبډله کې شاملې نه شي

د فوټبال نړیوال فدراسیون (فیفا) ویلي دي چې د فوټبال هغه افغانې لوبغاړې چې په متحدو ایالتونو کې ژوند کوي د فیفا لخوا تنظیم شوي کلبونو ته به لاسرسی ونلري.
په دې کلبونو کې ګډون کوونکي لوبغاړي به د افغان کډوالو د نوي جوړ شوي ټیم لپاره د غوره کیدو فرصت ولري.
فیفا به د ۲۰۲۵ کال په می میاشت کې، د هغو افغانو ښځینه لوبغاړو رسمي ټیم اعلان کړي چې له افغانستان څخه بهر یې د پناه غوښتنه کړې ده؛ چې د فیفا تر څارنې لاندې سیالیو کې د ګډون اجازه لري.
د اتلیټیک ورځپاڼه راپور ورکوي چې که چیرې د فیفا شورا لخوا تصویب شي، نو د افغانستان د ښځینه فوټبال لوبډله به وکولی شي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون (فیفا) تر څارنې لاندې په سیالیو کې برخه واخلي.
فیفا دا مني چې دا "خوندي چاپیریال او د لوبغاړو هوساینې" ته لومړیتوب ورکوي. د کلبونو د څارنې لپاره اوولس روزونکي ګمارل شوي دي.
په اسټرالیا او اروپا کې لا دمخه روزنیز کلبونه جوړ شوي دي، خو فیفا د سپتمبر په لومړیو کې په متحدو ایالتونو کې میشتو افغان ښځینه لوبغاړو ته خبر ورکړ چې د "امنیتي اندیښنو" له امله به د دوی لپاره ورته کلب په امریکا کې دننه یا بهر جوړ نشي.
دا په دې مانا ده چې هغه افغانې کډوالې چې په متحدو ایالتونو کې ژوند کوي، د کډوالو ټیم لپاره به ونه شي لوبیدلی. دا ټولې نجونې په قانوني توګه اجازه لري چې په امریکا کې ژوند وکړي، کار وکړي او سفر وکړي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښځو د فوټبال لوبډله په رسمیت نه پیژني او د طالبانو حکومت د ۲۰۲۱ کال د اګست راهیسې په ټول افغانستان کې ښځې له هر ډول سپورت څخه منع کړې دي.
د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډلې له ۲۰۱۸ کال راهیسې کومه رسمي سیالي نه ده کړې او د فیفا د ۱۹۶ ټیمونو په درجه بندۍ کې شامله نه ده.
په امریکا کې میشتو څو افغانو ښځینه لوبغاړو د اتلیټیک ورځپاڼې سره اړیکه نیولې ترڅو د دې پریکړې په اړه خپله نا امیدي څرګنده کړي او له فیفا څخه یې غوښتي چې د نړۍ په نورو ځایونو کې د دوی د ټیم ملګرو مثال تعقیب کړي چې ورته په لوبو کې د برخه اخیستو اجازه ورکړې ده.
فیفا د اتلیټیک ورځپاڼې د غوښتنې په ځواب کې وویل: "د لوبغاړو خوندیتوب او هوساینه د فیفا لومړیتوب دی.
د دې پروژې په هره مرحله کې، چې فیفا مخکښ دی او د سپورت په نړۍ کې مخکښ دی، موږ به اړین قانوني او لوژستیکي اقدامات وکړو ترڅو ډاډ ترلاسه کړو چې لوبغاړي وکولی شي په خوندي ډول په سیالیو کې برخه واخلي او د ځایی مقرراتو سره سم خپلو کورونو ته وراستانه شي."
فیفا ژمنه کړې چې "ټولو مستحقو لوبغاړو ته به د افغانو ښځو د کډوالو ټیم سره د یوځای کیدو او په متحدو ایالتونو کې د میشتو لوبغاړو سره د اړیکو فرصت برابر کړي چې نشي کولی په اوسنیو کلبونو کې شامل شي."
وروسته له هغه چې طالبانو د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د افغانستان کنټرول بیرته ترلاسه کړ، د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډلې څه باندې ۷۵ غړې - چې لوبغاړي، چارواکي او د هغوی کورنۍ پکې شاملې وې - د فوټبال د لوبغاړو د نړیوال فدراسیون، فیفا پرو په مرسته په آسټرالیا کې میشتې شوې. نورې لوبغاړې د بریتانیا په ګډون اروپايي هیوادونو ته وتښتېدې.
فورم \ دبحث خونه