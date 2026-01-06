والټز د مادورو پر وړاندې د امریکا د "قانون د تنفیذ ځواکونو" د عملیاتو دفاع وکړه

په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالتونو سفیر مایک والټز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځینو غړو هغه نیوکې رد کړې چې د شنبې په ورځ یې د وینزویلا د دیکتاتور نیکولاس مادورو او د هغه د میرمنې د نیولو په اړه د امریکا د پراخو عملیاتو په اړه کړې وې.
والټز د دوشنبې په ورځ د وینزویلا په اړه د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې شورا ته وویل: "د امریکا متحدو ایالتونو پوځ په بریالیتوب د امریکا د قانون له منګلو څخه د دوو فراري کسانو او د مخدره توکو قاچاق وړونکي، نیکولاس مادورو او سیلیا فلورس په وړاندې دقیق او تفصيلي عملیات ترسره کړل چې په امریکا کې تر تعقیب لاندې و.
نیکولاس مادورو د متحدو ایالتونو پر خلکو د بریدونو، د لویدیځې نیمه کرې د بې ثباتۍ او د وینزویلا د خلکو د غیرقانوني ځپلو مسؤل دی."
والټز، د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو د یکشنبې د ورځې څرګندونو ته په اشارې ټینګار وکړ چې دا جنګ د وینزویلا یا د هغه هیواد د خلکو په وړاندې ندی او متحده ایالتونه یو هیواد نه اشغالوي.
هغه وويل: "د قانون د تنفیذ ځواکونو دغه عملیات د هغو قانوني تورونو په اساس وشو چې له لسیزو راهیسې روان و. متحدو ایالتونو د مخدره توکو یو قاچاق وړونکی نیولی دی چې اوس به په امریکا کې د تیرو ۱۵ کلونو په اوږدو کې زموږ د خلکو په وړاندې د ترسره شویو جرمونو له امله د قانون سره سم محاکمه شي."
د روسیې او چین په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینو غړو، د مادورو پر وړاندې د امریکا عملیات "ټکان ورکونکی" وبلل. چین په ځانګړي ډول وویل چې دوی د "یو اړخیز" عمل مخالفت کوي او د مادورو او د هغه د میرمنې د خوشې کیدو غوښتنه کوي.
په ځواب کې، والټز مادورو د "مخدره موادو قاچاق وړونکي" او "تش په نامه غیرقانوني ولسمشر" وښودو.
"مادورو له عدالت څخه تښتېدلی کس و. هغه د کارټل ډی لاس سولز په نوم د یوې شریرې بهرنۍ ترهګرې ډلې مشر دی. دا د رژیم لخوا تمویل شوی سازمان د ټران ډی اراګوا د ډلې په ګډون د نورو شریرو جنایي سازمانونو سره همکاري او تکیه کوله، ترڅو د متحدو ایالتونو په وړاندې د غیر قانوني مخدره توکي د وسلو په توګه د کارولو سره خپل هدف ترلاسه کړي."
هغه وویل چې مادورو د بشري حقونو څخه سرغړونه کړې ده چې د بشري حقونو د بڼسټونو لخوا مستند شوي دي، او ویې ویل، "له کلونو راهیسې، مادورو او د هغه ملګرو د خپل غیرقانوني واک ساتلو لپاره د وېنزویلا د ټاکنو په سیسټم کې لاسوهنه کړې ده."
"په حقیقت کې، یوازې دوه کاله وړاندې په ۲۰۲۴ کال کې، د ملګرو ملتونو د متخصصینو یوې ډلې په یوه راپور کې وموندله چې د هغه کال ټاکنې یو بشپړ او بشپړ ملنډې وې، چې د شفافیت او صداقت ډیرو اساسي اصولو څخه بې برخې دي چې د باوري ټاکنو لپاره اړین دي. که ملګري ملتونه او دا بڼسټ د مخدره توکو یو غیرقانوني ترهګر ته مشروعیت ورکړي، او دا منشور د ډیموکراتیک ډول ټاکل شوي یو ولسمشر یا د دولت مشر سره ورته چلند وکړي، نو دا څه ډول سازمان دی؟"
مادورو د ۲۰۲۴ کال د ټاکنو وروسته د بریا ادعا وکړه، خو د اروپايي ټولنې په ګډون امریکا او ګڼو نورو هېوادونو او سازمانونو دغه ټاکنې غیرقانوني وبللې.
امریکا د اپوزیسیون سیاستوال اډمونډو ګونزالیز د ۲۰۲۴ کال د ټاکنو د ګټونکي په توګه په رسمیت وپیژاندو.
