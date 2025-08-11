د ولسمشر ټرمپ په مینځګړیتوب د آزربایجان او ارمنستان ترمنځ تاریخي تړون

د امریکا لسمشر ډونالد ټرمپ د ارمنستان او آزربایجان ترمنځ د سولې د تاریخي هوکړې مینځګړیتوب وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لسیزو جګړه ختمه شي.
د جمعې په ورځ د آزربایجان او ارمنستان مشرانو په سپینه ماڼۍ کې د سولې یادشوی تړون لاس لیک کړ چې په لړ کې یې د دواړو هوادونو ترمنځ ۳۵ کلنه شخړه پای ته ورسیدله او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي فرصتونو یو نوی فصل پیل شو.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې یاده شوې موافقه چې نوموړي یې منځګړیتوب وکړ، ولمانځله. ددې موافقې پر اساس به امریکا ددې حق پیدا کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په غرنۍ سیمه کې د سوداګرۍ یوه کلیدي مسیر ته وده ورکړي.
د آزربایجان ولسمشر الهام علیوف او د ارمنستان لومړي وزیر نیکول پشینیان په سپینه ماڼۍ کې د سولې تړون لاس لیک کړ.
ولسمشر ټرمپ وویل چې « د آزبایجان او ارمنستان هیوادونو هوډ کړی دی چې د تل دپاره ټولې جګړې پای ته ورسوي، د سوداګرۍ، سیاحت او ډیپلوماتیکو اړیکو ور پرانیزي او د یوه بل د استقلال او ارضي تمامیت درناوی وکړي.»
ښاغلي ټرمپ داسې وویل « ۳۵ کاله یو اږود وخت دی دوی جګړه کړې ده خو اوس ملګري دي او د اوږدې راتلونکې دپاره به ملګري وي. دا یو ستر او ښکلی ویاړ ده چې زه ټولو ته په سپینه ماڼۍ کې د آزربایجان او ارمنستان ترمنځ ددې تاریخي سرمشریزې غونډې په ترڅ کې ښه راغلاست وایم. دا زما دپاره د ډیرې خوښی ځای دی. زه خوشحاله کېږم چې ښه خلک یو ځای سره ووینم او دوي دواړه ډیر ښه مشران دي. زه غواړو دغو دواړو مشرانو، لومړي وزیر پشینیان او ولسمشر علیوف ته مبارکي ورکړم چې د لیدلوري لرونکي مشران دي او دلته په واشنګټن کې یې یوه تاریخي ګډ تړون لاس لیک کړه.»
ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې دواړو خواوو یوه کلیدي موضوع حل کړه چې په پخوا کې یې مزاکراتو ته خنډ جوړ کړی و او هغه د نخچیونان سیمه ده چې د آزربایجان مربوط کېږي او ارمنستان د آزربایجان او نخچیوان ترمنځ د ځمکې د یوې لارې جوړول چې د «زنګیزور د دهلیز» په نامه یادېږي، خپل د ارضي تمامیت څخه سرغړونه ګڼله.
ښاغلي ټرمپ داسې وویل « د نوې موافقې پر اساس اوس د نړیوالې سولې او سعادت دپاره د ټرمپ مسیر په نامه د ترانزیت یوه ځانګړې سیمې رامنځ ته کېږي چې آزربایجان ته به د نخچیوان په سیمه کې بشپړ لاس رسی ورکړي او په عین حال کې به د ارمنستان ارضي تمامیت ته بشپړ درناوی وکړي.»
ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې امریکا د دواړو هیوادونو سره د همکارۍ دوه اړخیز تړونونه لاس لیک کړل چې په لړ کې به یې د انرژۍ، سوداګرۍ، ټینکالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې د امریکا او دواړو هیوادونو ترمنځ همکارۍ وسعت پیدا کړي.
دغه راز ولسمشر ټرمپ پر آزربایجان باندې د دفاع په چارو کې د همکارۍ بندیزونه لیري کړل چې د ۳۳ کلونو راهیسې نافذ و.
د آزربایجان ولسمشر علیوف د جمعې د ورځې سرمشریزه غونډه تاریخي وبلله او زیاته یې کړه چې ددې غونډې په ترڅ کې «د قفقاز په سیمه کې سوله رامنځ ته کېږي او د سترو فرصتونو دپاره لاره هواره کېږي.»
د ارمنستان لومړي وزیر پشینیان د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې موافقې ته د یوه «مهم ګام» خطاب وکړ. او زیاته یې کړه چې « مونږ په خپل مینځ کې د یوه لا ښې قصې د پیل د اساس ډبره ایږدو چې دا به تر پخوانۍ قصې ښه تره وي.»
