روبیو، د ګرینلنډ په اړه له ډنمارک سره د امریکايي چارواکو د خبرو دوام تایید کړ

د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دا تایید کړه چې د واشنګټن د ملي امنیت د ګټو په تړاو د ګرینلنډ په اړه د امریکا، ډنمارک او ګرینلنډ د چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي او زیاته یې کړه چې د دغو خبرو څخه د یوې مثبتې پایلې تمه لري.
روبیو دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو په کمېټې کې د یوې استعماعیه غونډې پر مهال وکړې.
هغه د ډیلاویر ایالت د ډیموکرات سناتور کریس کوونز یوې پوښتنې ته په ځواب کې وویل:
“حتی همدا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، په ګرینلنډ او ډنمارک کې له شریکانو سره، د ګرینلنډ د موضوع په اړه د تخنیکي کچې ځینې غونډې زموږ تر منځ روانې دي او فکر کوم موږ داسې یو بهیر رامنځته کړی چې د ټولو لپاره یوې ښې پایلې ته ورسیږو.”
روبیو بیا ټینګار وکړ چې د ګرینلنډ په اړه د ملي امنیت د مسلې سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ علاقه اوږدمهاله ده، د اوسني حکومت نه مخکې هم موجوده وه، او د امریکا د متحدینو له خوا هم منل شوې ده.
ولسمشر ټرمپ د جنورۍ په ۲۱مه، د سویس په داووس ښار کې د ناټو له عمومي منشي مارک روته سره له لیدنې وروسته اعلان وکړ چې هغه د ګرینلنډ په اړه د “راتلونکي تړون د چوکاټ” پر سر له ناټو ائتلاف سره یوې “هوکړې ته نږدې” دی.
روبیو په داووس کې د ټرمپ وینا ته اشاره وکړه، چې پکې د ګرینلنډ د ټاپو د ترلاسه کولو لپاره د زور کارول رد شوي وو، خو د خبرو په اړه یې خوشبیني ښودل شوې وه.
روبیو وویل: "زه فکر کوم موږ به یو مثبت کار وکړو؛ موږ به دا بهیر په ډېر مسلکي او روښانه ډول پیل کړو. دا بهیر نن پیلېږي او دا به یو منظم او دوامدار بهیر وي."
په همدې حال کې، د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر لارس راسموسن، د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د خبرو په اړه غبرګون وښود او ویې ویل چې دا غونډه “ډېره رغوونکې” وه او زیاته یې کړه چې نورې غونډې هم پلان شوې دي.
ګرینلنډ، د نړۍ تر ټولو لوی ټاپو، د ډنمارک تر حاکمیت لاندې یو خود مختاره قلمرو دی.
