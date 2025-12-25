د امریکا حکومت د هاندوراس نوي ټاکل شوي ولسمشر ته د بریا مبارکي وویله

د امریکا متحدو ایالتونو د هاندوراس ښي اړخي سیاستوال نصري"ټیټو" اسفورا ته د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د بریا د اعلانولو مبارکي ورکړه.
د هاندوراس د ټاکنو شورا د چهارشنبې په ورځ د نومبر د ۳۰مې د ټاکنو د ګټونکي اعلان د څو اونیو رایو له شمېرنې وروسته وشو چې په کې اسفورا، چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملاتړ یې درلود، د خپل منځلاري سیال په وړاندې په پراخه کچه بریا ترلاسه کړه.
د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یوه خپره شوې اعلامیه کې وویل "متحده ایالتونه د هاندوراس منتخب ولسمشر نصري اسفورا ته لکه څنګه چې د هاندوراس د ملي ټاکنو د شورا لخوا تایید شوی، د هغه د پراخې بریا مبارکي وایي. موږ د نوي ادارې سره د دوه اړخیزو او سیمه ایزو امنیتي همکاریو د پرمختګ، متحدو ایالتونو ته د غیرقانوني کډوالۍ د پای ته رسولو او زموږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره کار کولو ته سترګې په لار یو، "
روبیو زیاته کړه: "متحده ایالتونه په ټولو خواوو غږ کوي چې د [ټاکنو] تصدیق شوي پایلو ته درناوی وکړي ترڅو د هاندوراس چارواکي ژر تر ژره د ټاکل شوي ولسمشر نسري اسفورا ته د واک سوله ایز لیږد ډاډمن کړي."
د ملي ګوند نوماند، ایسفورا، د ۴۰ عشاریه ۳ سلنه رایو په ترلاسه کولو بریالی شو، او د لیبرال ګوند د منځلارې سلواډور نصرالله څخه یې ماتې وخوړه، چې ۳۹.۵ سلنه یې ګټلې وې. دریم نوماند، د واکمن کیڼ اړخي لایبریا ګوند ریکسی مونکاډا، د ۲۰ سلنې څخه کمې رایې ترلاسه کړې.
ایسفورا د چهارشنبې په ورځ په ایکس ټولنیز شبکه کې د پیغامونو په لړۍ کې خپله بریا اعلان کړه، ویې ویل چې هغه "حکومت کولو ته چمتو دی" او "خپل خلک به ناکام نه کړي". ټاکل شوې ده چې هغه د جنوري په ۲۷مه د لوړې مراسم ترسره کړي.
ولسمشر ټرمپ د ټاکنو څخه دوه ورځې مخکې د هاندوراس د پلازمینې، تیګوسیګالپا د پخواني ښاروال، ایسفورا نه خپل ملاتړ اعلان کړ.
ولسمشر ټرمپ په یوه پیغام کې ټینګار وکړ چې ایسفورا د ښاروال په توګه، "میلیونونو خلکو ته روانې اوبه چمتو کړې او سلګونه کیلومتره سړکونه یې پاخه کړي دي."
د نومبر په ۲۸مه په یوه بل پیغام کې، ولسمشر ټرمپ ولیکل: "که ټیټو ایسفورا په هاندوراس کې د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي، موږ به یې ډېر ملاتړ وکړو ځکه چې متحده ایالتونه په هغه، د هغه پر پالیسیو او د هاندوراس د عالي خلکو لپاره د هغه د کارونو په اړه ډیر باور لري. که هغه ونه ګټي، متحده ایالتونه به ښې پیسې ضایع نه کړي، ځکه چې یو بد مشر یوازې یو هیواد ته ویجاړونکي پایلې راوړي، مهمه نده چې هغه کوم هیواد وي."
