ولسمشر ټرمپ د ایران په وړاندې د پوځي برید اعلان وکړ

د امریکا متحده ایالتونه او اسرائیل وایي چې د شنبې په ورځ یې پر ایران د "لوی پوځي" برید پيل کړ.
د متحدو ایالتونو ولسمشر، ډونالډ ټرمپ د ایران د رژیم په وړاندې د لویو جنګي عملیاتو تایید وکړ او په داسې حال کې چې بریدونه روان وو له ایرانیانو یې وغوښتل چې "خپل حکومت په خپل واک کې واخلي".
ټرمپ د تروت سوشېل په ټولنیزې شبکې کې په یوې خپرې شوې ویډیو کې وویل: "زه نن شپه وایم چې ستاسو د ازادۍ ساعت راورسېد"، او زیاته کړې یې ده چې دا پوځي عملیات به د ایران پر توغندیزو او اټومي پروګرامونو او د هغه هېواد پر بحري ځواک برید وي.
هغه دا هم ویلي چې دا بریدونه د دې لپاره دي چې ډاډ ترلاسه شي چې امریکایان "هېڅکله په اتومي وسلو سمبال ایران له خوا له ګواښ سره مخ نه شي."
ولسمشر ټرمپ وویل چې ایران خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکړی او د امریکا ته د رسېدو وړ توغندیو جوړولو پلان لري او د ایران له خلکو یې غوښتنه وکړه چې "خپل حکومت واک په لاس کې واخلئ — دا به ستاسو وي چې وایې خلئ."
ولسمشر ټرمپ منلې چې په دې عملیاتو کې ممکن امریکایانو ته هم مرګ ژوبله واوړي، ځکه د ده په وینا "دا په جګړه کې اکثراً پېښېږي".
ایراني رسنیو راپور ورکړ چې په ټول هیواد کې بریدونه شوي دي. له تهران څخه د لوګیو پورته کیدل لیدل کیدل، او داسې ښکاري چې لومړی برید د ایران د رهبر، ایت الله علي خامنه ای، د دفترونو سره نږدې شوی دی.
د اسرائيل د دفاع وزیر، اسراییل کتز، د اسرائیل له لوري د دې برید او په هغه هېواد کې د بېړني حالت اعلان وکړ.
د دغو بریدونو مخکې، متحدو ایالتونو په سیمه کې خپل پوځي حضور زیات کړی و. ولسمشر ټرمپ له دې کار سره ژمنه کړې وه چې د هغو اعتراضکوونکو سره به مرسته وکړي چې د ډسمبر په وروستیو کې یې د ایران د رژیم په وړاندې اعتراضونه پیل کړي وو.
متحدو ایالتونو په داسې حال کې په سیمه کې د جنګي الوتکو او جنګي کښتیو یوه ډله ځای په ځای کړه، چې د ایران څخه یې غوښتي وو چې د خپل اټومي پروګرام او د بالستیک توغندیو وده، پای ته ورسوي.
ولسمشر ټرمپ په وار وار خبرداری ورکړی و چې که ایران خپل اټومي پروګرام او خپل ناوړه کړنې بندې نه کړي، نو له پوځي اقدام سره به مخ شي. مرستیال ولسمشر، جې ډي ونس، د فبرورۍ په ۱۷ وویل چې د خبرو اترو په دوو پړاوونو کې د تهران وړاندیزونه د متحدو ایالتونو له غوښتنو سره برابر نه وو.
د ایران لوړپوړو چارواکو خبرداری ورکړی و چې هغه هېواد به د هر ډول برید په وړاندې ځوابي برید وکړي او حتی یو کوچنی برید هم کولی شي په ټوله سیمه کې جګړه راوپاروي.
