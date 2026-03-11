د فیفا مشر: ټرمپ ورته ویلي ایران په امریکا کې د فوټبال نړیوال جام کې لوبېدای شي

د فوټبال د نړیوال فدراسیون (FIFA) مشر وايي چې د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې ایران کولای شي د روان کال په وروستیو کې په متحده ایالاتو کې په نړیوال جام کې ولوبېږي.
د فیفا مشر ګیاني انفانټینو د سه شنبې په ورځ (مارچ۱۱) ناوخته په انسټاګرام کې لیکلی چې هغه له ټرمپ سره ولیدل او د دې سیالۍ او په ایران کې د اوسني وضعیت په اړه یې خبرې وکړې.
انفانتینو وویل چې ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا تکرار کړه چې د ایران د فوټبال لوبډلې ته په متحدو ایالتونو کې په نړیوال جام کې د ګډون په اړه هرکلی وايي.
تېره اونۍ له ولسمشر ټرمپ څخه په دغو سیالیو کې د ایران د ګډون په اړه پوښتنه وشوه، هغه ته وویل، "زه یې واقعآ پروا نه لرم."
ټاکل شوې ده چې ایران د جون په ۱۵مه نیټه د متحدو ایالتونو د لاس انجلس او سیاټل په ښارونو کې په نړیوال جام کی لوبې وکړي.
انفانتینو وویل چې نړۍ د نړیوال جام په څیر سیالیو ته ډېره اړتیا لري چې"تر بل هر وخت ډېر خلک سره راټول" کړي.
