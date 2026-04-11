سپینې ماڼۍ د ایران له استازو سره د 'مخامخ' مذاکراتو خبر ورکړی

سپینه ماڼۍ وایي چې امریکایي، ایراني او پاکستاني چارواکي د شنبې په ورځ (اپریل ۱۱مه) په اسلام اباد کې درې اړخیزه غونډه کوي.
د سپینې ماڼۍ یوه جګپوړي چارواکي ددې خبر په تایيدولو سره ویلي په یاده غونډه کې به د ولسمشر ټرمپ مرستیال جي ډي ونس، د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویټکاف او د ولسمشر ټرمپ سلاکار جېراد کوشنر ګډون ولري.
سپینې ماڼۍ تر اوسه ددې غونډي په اړه نور جزئیات نه دي خپاره کړي.
د راپورونو له مخې، ددې مذاکراتو لپاره د ایراني لوري څخه د هغه هېواد د پارلمان د مشر محمد باقر قالیباف په مشرۍ پلاوی د پاکستان پلازمنې اسلام آباد ته سفر کړی دی.
دا خبر د انکشاف په حال کې دی
