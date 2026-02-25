روبیو د کارابین په سفر کې په لویدیځه نیمه کره کې د امریکا ګټو ته وده ورکوي

د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د چهارشنبې په ورځ د فبرورۍ ۲۵مع د کارابین هیواد سینټ کیټس او نیویس کې په سیمه ایزه سرمشریزه کې ګډون کوي ترڅو د لویدیځې نیمه کرې لپاره د ټرمپ د ادارې دریځ روښانه کړي.
دا اقدام په داسې وخت کې کیږي چې د متحدو ایالتونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وینزویلا پخوانی ولسمشر نیکولاس مادورو ونیول شو او د ایران سره د احتمالي شخړې په اړه اندیښنې مخ په زیاتیدو دي.
د متحدو ایالتونو دغه جګپوړی ډیپلومات به د کارابین د ټولنې یا کاریکوم په سرمشریزه کې ګډون وکړي چې د جمعې تر ورځې پورې به دوام ولري، په داسې حال کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سیمه کې د مخدره توکو د قاچاق سره د مبارزې لپاره هڅې ګړندۍ کوي او په کیوبا فشار زیاتوي.
روبیو به د ۱۵ غړو هیوادونو د بلاک له مشرانو سره وګوري ترڅو د هغو مهمو سیمه ایزو مسلو په اړه بحث وکړي چې د متحدو ایالتونو ولسمشر د مونرو نظریې د ۲۱ پیړۍ نسخې لپاره ټاکلي دي، چې موخه یې په لویدیځې نیمه کره کې د متحدو ایالتونو واکمني بیرته ترلاسه کول دي.
ولسمشر د سه شنبې په شپه کانګرس ته په خپلې کلنۍ وینا کې، د مادورو نیول "د متحده ایالاتو د امنیت لپاره یوه بشپړه لویه بریا" وبلله او ویې ویل چې دا به "د وینزویلا د خلکو لپاره یو نوی او روښانه پیل راوړي."
ولسمشر ټرمپ په خپلې وینا کې دا ژمنه هم وکړه چې ایران ته به اجازه ورنکړي چې اټومي وسله ولري.
روبیو د دغې وینا څخه څو ساعته مخکې د کانګرس غړو ته د ایران په اړه معلومات ورکړل او ټاکل شوې ده چې د چهارشنبې په شپه بیرته واشنګټن ته راستون شي.
متحده ایالتونه د کاریکوم غړی یا رسمي څارونکی نه دی، چې اکثره یې د پخوانیو برتانوي مستعمرو څخه جوړ شوی دی.
د کاریکوم هیوادونه د متحدو ایالتونو د پوځ لخوا د مخدره توکو د قاچاق وړونکو د وژونکي هدف ګرځولو په اړه ویشل شوي دي.
کاریکوم تیر کال یوه اعلامیه خپره کړه چې ادعا یې وکړه چې دغه سیمه د "سولې زون" دی چې باید له نظامي عملیاتو څخه پاکه وي.
ټرینیډاد او ټوباګو د ادارې د اقداماتو ملاتړ کړی او د تړون له لاسلیک کولو یې ډډه کړې.
