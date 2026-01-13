امریکا د جي-۷ هېوادونه وهڅول د حیاتي منرالونو د اکمالاتي لارو د استقامت په اړه اقدام وکړي

د متحدو ایالتونو د مالیې وزیر سکاټ بیسنټ د دوشنبې په ورځ په واشنګټن ډي سي کې د جي-۷ هېوادونو او ملتونو د استازو په غونډې کې د حیاتي منرالونو د اکمالاتي لارو د ستونزو او اسیپ پذیرۍ د حل کولو په اړه «لویه هیله» څرګنده کړه.
نوموړي د خپل ایکس په حساب کې لیکلي دي: «زه خوشحال شوم چې د حیاتي منرالونو د اکمالاتي لارو په برخه کې د اسیپ پذیرۍ د چټک حل په اړه مې د قوي او شریکې لیوالتیا په اړه واورېدل. زه خوشبین یم چې ملتونه به د جلاوالي په ځای، د خطر کمولو په اړه محتاطانه ګامونه پورته کوي او د پرېکنده پرېکړې اړتیا درک کوي.»
نوموړي د جي-۷ هېوادونو تر غونډې وروسته چې د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، بریتانیا او متحده ایالتونه او د استرالیا، جنوبي کوریا، مکسیکو او اروپايي ټولنې استازي په کې وو، خبرې وکړې.
متحده ایالتونه د نړۍ د اقتصاد زبرځواکونه هڅوي چې خپله انرژي پراخه او متنوعه کړي او د حیاتي منرالونو له پلوه په چین باندې تکیه کمه کړي.
د ولسمشر ټرمپ حکومت د نادرو عناصرو په ګډون حیاتي منرالونه د «ملي امنیت او اقتصادي استقامت لپاره ارزښتناک» بولي.
د ماليې وزیر بیسنټ له غونډې وروسته په یوې خپرې شوې اعلامیې کې ویلي دي، چې اکمالاتي لاره «په لوړه کچه متمرکزه شوې او د لاسوهنې او ګډوډۍ په مقابل کې ډېره اسیب پذیره» ده. اعلامیه وايي: «متحدو ایالتونو هغه اقدامات او پانګونه او همدغه راز د استقامت، مصونیت او د حیاتي منرالونو د اکمالاتو د متنوعې لارې په اړه پلان شوي ګامونه په ګوته کړل.»
اعلامیه وايي چې بیسنټ ګډونوال وهڅول چې د خپلو تدارکاتي لارو استقامت زیات کړي او له ګډونوالو څخه یې مننه وکړه چې «په چټکۍ سره له یو بل څخه زده کړه کوي او د غوڅ اقدام او دوامداره حل لارو په لوري حرکت کوي.»
فورم \ دبحث خونه