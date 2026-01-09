د هند سره د امریکا د سوداګریز تړون ځنډ

د متحده ایالتونو د سوداګرۍ وزیر وایي د هند سره د امریکا سوداګریز تړون وروسته له هغې وځنډېد چې د هند صدراعظم نریندر مودي ولسمشر ټرمپ ته زنګ ونه واهه.
د امریکا د سوداګرۍ وزیر هاورډ لټنیک د جمعې په ورځ وویل چې د هند سره د امریکا سوداګریز تړون تېر کال نهايي نه شو، ځکه چې د هند صدراعظم نریندرا مودي د هغه تړون د بشپړولو لپاره چې دواړو خواوو پرې خبرې کولې، ولسمشر ټرمپ ته زنګ ونه واهه.
لټنیک دا څرګندونې د (All-In) په نوم پادکست کې وکړې او ویې ویل چې هغه د سوداګریزو خبرو د پای ته رسېدو پر مهال هندي چارواکو ته ویلي وو: « تاسو باید مودي ته ووایاست چې ولسمشر ته زنګ ووهي. دوی ددې کار په کولو کې ناارامه وو. نو مودي زنګ ونه واهه.»
خو د هند چارواکي د لټنیک له روایت سره مخالفت لري. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند رندهیر جیسوال د جمعې په ورځ په نوي ډهلي کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د لټنیک راپور کې څرګندونې «سمې نه دي».
جیسوال وویل چې هند لا هم «د دواړو خواوو لپاره د ګټې وړ سوداګریز تړون» ته لېوالتیا لري او زیاته یې کړه چې په ۲۰۲۵ کال کې مودي او ټرمپ اته ځلې پر ټیلیفون خبرې کړې دي.
د هند او امریکا ترمنځ سوداګریزې خبرې تېر کال ټکنۍ شوې او وروسته ولسمشر ټرمپ د اګست په میاشت کې پر هندي توکو تعرفې ۵۰ سلنې ته لوړې کړې. دا په نړۍ کې تر ټولو لوړه کچه ده. پدې کې د هند لهخوا د روسي تېلو د پېرود له امله ۲۵ سلنه اضافي مالیه هم شامله ده.
د امریکا د سوداګرۍ وزیر همدارنګه وویل چې امریکا له نورو هېوادونو سره «یو شمېر» سوداګریز تړونونه تر سره کړل او وروسته بیا نوي ډهلي واشنګټن ته زنګ وواهه او ویې ویل: «ښه، موږ چمتو یو.»
لټنیک وویل چې هغه په ځواب کې ورته وویل چې: «تاسو هغه اورګاډي ته چمتو ناست یاست چې درې اوونۍ مخکې له ستېشن څخه تللی دی».
