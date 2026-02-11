د امریکا د انرژۍ وزیر د وینزویلا د تېلو صنعت څېړي

د امریکا د متحدو ایالتونو د انرژۍ وزیر، کریس رايټ، وینزویلا ته سفر کوي چې د هغه هیواد له سرپرست مشرانو سره د لیدلو پر مهال د دې هیواد د تېلو او ګازو صنعت وڅېړي.
کریس رایټ خبریالانو ته ویلي چې هغه غواړي په وینزویلا کې د انرژۍ د تولید د اوسني وضعیت په اړه بشپړه پوهه ترلاسه کړي. دا پداسې حال کی ده چې د ټرمپ حکومت هڅې پیل کړي چې د دغه هېواد د تېلو صنعت بېرته ورغوي او صادرات یې زیات کړي.
کریس رايټ پولیټیکو ته په یوې مرکې کې ویلې چې هغه به د وینزویلا له سرپرستې مشرې، ډیلسي روډریګز، سره وګوري او غواړي د هېواد د دولتي تېلو د شرکت "پترولئوس دی وینزویلا" د مدیریت په لا بهترولو خبرې وکړي
وینزویلا تېره میاشت په خپل قانون کې بدلون راوست څو د وینزویلا د تېلو د تولید او پلور کنټرول د تیلو خصوصي شرکتونو ته ورکړي او همدارنګه د هغه امتیازي حق د پیسو کچه هم محدوده کړي چې شرکتونه یې باید د تېلو په بدل کې ورکړي.
دا بدلونونه د دې لپاره رامنځته شوي دي چې د تېلو په صنعت کې بهرنی پانګونه لا وهڅول شي.
د رايټ دا سفر د امریکایي ځواکونو له هغو عملیاتو نه وروسته تر سر کیږي چی د جنورۍ په لومړیو کې تر سره شول او په نتیجه کی يې د وینزویلا ولسمشر، نیکولاس مادورو، ونیول شو او نیویارک ته ولېږدول شو څو د نشهيي توکو د ترهګرۍ او نورو تورونو په تور محاکمه شي. نیکولاس مادورو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او د بی ګناهۍ ادعا کوي.
