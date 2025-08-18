د لاس رسي وړ اتصالات

ژبې
صدای امریکا دری
ژوندۍ
site logo site logo
پخوانی بل
Breaking News
امریکا

روبیو: متحده ایالتونه به هر څه وکړي، چې د روسیې او اوکراین ترمنځ تړون تر سره شي

Secretary Marco Rubio مارکو روبیو
Secretary Marco Rubio مارکو روبیو

د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وايي چې د ولسمشر دونالډ ټرمپ حکومت به له هرې وسیلې څخه کار واخلي، چې په اوکراین کې وژنې بندې شي، خو په خبره یې روسیه او اوکراین هم باید د دغې درې نیم کلنې جګړې د ختمولو لپاره «یوې اجماع» ته ورسېږي.

ښاغلي روبیو دا څرګندونې د جمعې په ورځ په الاسکا کې له پوتین او د هغه له مذاکره کوونکو سره د ولسمشر ټرمپ له ملاقات وروسته وکړې.

مارکو روبیو وویل: « د سولې د ترلاسه کولو لپاره، زه فکر کوم موږ ټول پوهېږو چې باید د امنیتي تضمین، د ځمکنیو شخړو او ادعاو او په هغه څه چې دوی جګړې کوي، خبرې وشي."

هغه زیاته کړه چې دا ټول مسائیل به د جامع مسائیلو برخه وي.

د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د ولسمشر پر هغې هیلې بیا ټبنګار وکړ چې غواړي جګړې بندې شي.

هغه وویل، " ترڅنګ یې زه فکر کوم تخنیکی مسائيل هم وخت ته اړتیا لري چې نتیجه ورکړي. د روسیې او اوکراین ترمنځ د توافق لپاره، د دواړو اوکراین او روسیې توافق ته اړتیا ده.

هغه په پای کې دا هم زیاته کړه چې دا جګړه د تېر حکومت په وخت کې پیل او له دری نیمو کالونو راهېسې روانه ده.

هغه وویل، "دا جگړه ولسمشر ته پاتې شوې او اوس هغه هڅه کوي چې د بندولو لپاره یې له هرې لارې چارې کار واخلي.»

فورم \ دبحث خونه

XS
SM
MD
LG