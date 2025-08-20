امریکایانو ته د بهرنیو چارو وزارت خبرداری: د افغانستان په ګډون اتو هېوادونو ته مه ځئ

د بهرنیو چارو وزارت د امريکايي وګړو لپاره اته هيوادونه ياد کړي چې بايد د هغو خطرونو له امله چې دوي ښایي ورسره پدې هیوادونو کې مخ شي، هلته سفر ونه کړي.
د بهرنيو چارو وزارت په دې خبرتيا کې ویلي چې د امريکايي وګړو لپاره ايران ته سفر کول د "بې اساسه او غير عادلانه توقيف" خطرله ځانه سره لري.
په دې نوملړ کې افغانستان، برما، ايريټريا، نیکاراګوا، شمالي کوريا، روسيه او وينزويلا هم شامل دي.
دغه وزارت د امريکايي وګړو څخه غوښتنه کړې چې د سفر څخه وړاندې رسمي خبرتياوې په غور مرور کړي.
د بهرنیو چارو وزارت ځانګړې داسې تدابیر او هڅې پیل کړي چې امريکايان ايران ته سفر ونه کړي.
ایران څو ځله په بېلابېلو پلمو بهرني وګړي توقيف کړي دي.
کارپوهان وایي د انسانانو تښتول او د بې ګناه خلکو څخه ناوړه ګټې اخیستنه د ایران ناقانونه کړنې دي چې د سياسي ګټو لپاره یې کاروي.
