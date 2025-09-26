ټرمپ : اسراییلو ته به اجازه ورنه کړم چې لویدیځه غاړه ضمیمه کړي

ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي چې اسراییلو ته به اجازه ورنه کړي چې لویدیځه غاړه ضمیمه کړي. هغه وویل نوموړي د دې موضوع په اړه له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره خبرې کړې دي.
ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل:
"زه به اسراییلو ته اجازه ورنه کړم چې لویدیځه غاړه ضمیمه کړي. زه به اجازه ورنه کړم. دا به نه کېږي."
کله چې ترې وپوښتل شول چې آیا له نتنیاهو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي، ټرمپ وویل:
"زه ورسره غږېدلی یم که نه، هو، خو زه اجازه نه ورکوم چې اسراییل لویدیځه غاړه ضمیمه کړي."
په وروستیو اوونیو کې ځینو ښي اړخو اسراییلي چارواکو وړاندیز کړی چې حکومت باید هغه برخې خپلې خاورې سره ضمیمه کړي چې دا مهال د فلسطیني ادارې تر واک لاندې دي.
دا غوښتنې په داسې حال کې کېږي چې یو شمېر لویدیځو هېوادونو، لکه فرانسې، کاناډا او بریتانیا، د فلسطین دولت د په رسمیت پېژندلو اعلان وکړ.
هم اسراییل او هم متحدو ایالتونه د فلسطین په رسمیت پېژندنه د غزې د حماس ډلې لپاره یو انعام ګڼي.
ولسمشر ټرمپ د غزې د روان جنګ په اړه، چې د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر په ۷مه د حماس له بریدونو وروسته پیل شو، خبریالانو ته وویل:
"موږ تقریباً یوې معاملې ته نږدې شوي یو، ښايي حتی سولې ته."
ټرمپ په دوامداره توګه د هغو یرغمل شویو کسانو د خوشې کیدو غوښتنه کوي چې لا هم د حماس سره په بند کې دي.
ولسمشر د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې په نیویارک کې د عربو او مسلمانو هېوادونو له مشرانو سره د غزې د بحران په اړه غونډه وکړه.
د امریکا ځانګړي استازي، سټیو وټکاف، وویل چې ټرمپ مشرانو ته د یو ویشتو مادو پر بنسټ د سولې پلان وړاندې کړ او باور لري چې "په راتلونکو ورځو کې به یو ډول پرمختګ تر لاسه شي."
