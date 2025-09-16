د لاس رسي وړ اتصالات

ژبې
صدای امریکا دری
ژوندۍ
site logo site logo
پخوانی بل
Breaking News
امریکا

ټرمپ،د دویم رسمي سفر لپاره، بریتانیا ته لاړ

ولسمشر ټرمپ او لومړۍ مېرمن، مېلانیا ټرمپ
ولسمشر ټرمپ او لومړۍ مېرمن، مېلانیا ټرمپ

ولسمشر ډونالډ ټرمپ بریتانیا ته د خپل دویم رسمي سفر لپاره لاړ، چې د امریکا او بریتانیا ترمنځ د ټیکنالوژۍ او اټومي انرژۍ په برخو کې د څو دوه اړخیزو موافقو د اعلان تمه کېږي.

د سې شنبې په ورځ له سپینې ماڼۍ څخه تر روانېدو مخکې، ټرمپ د بریتانیا سره خپلې اړیکې “ډیرې ښې” وبللې او د پاچا چارلس او ملکې کمیلا ستاینه یې وکړه. هغه وویل: "هغوی له اوږدې مودې راهیسې زما دوستان دي."

ټرمپ زیاته کړه چې دواړه هېوادونه به د سفر پر مهال د سوداګرۍ په اړه خبرو ته دوام ورکړي.
د چهارشنبې په ورځ به، د بریتانیا پاچا او ملکه د ولسمشر ټرمپ او لومړۍ مېرمنې میلانيا ټرمپ رسمي تشریفاتي هرکلی وکړي.

ټرمپ به د پنجشنبې په ورځ د بریتانیا له صدراعظم کییر ستارمر سره د هغه په رسمي استوګنځي (چیکرز ) کې وویني، او د لیدنې وروسته به دواړه یوه ګډه خبري ناسته ولري.

د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي د سفر په اړه خبریالانو ته وویل: "دا تاریخي دویم رسمي سفر به د امریکا او بریتانیا ترمنځ ځانګړي اړیکې یو ځل بیا تازه او پیاوړې کړي. همدا راز دا سفر به د امریکا د تاسیس د ۲۵۰مې کلیزې د نمانځنې یوه مهمه برخه هم وي."

تمه کېږي چې دواړه هېوادونه به د اټومي انرژۍ په برخه کې د مهمو موافقو لاسلیک اعلان کړي.

د بریتانیا صدراعظم ستارمر د رسمي اعلامیې له لارې وویل: "موږ د امریکا سره یوځای د اټومي انرژۍ طلایي عصر جوړوو، چې دواړه هېوادونه به د نړیوالو نوښتونو او پانګونو په کتار کې تر ټولو مخکښ ودروي."

تر دې مخکې، د روان کال په پیل کې، ټرمپ او ستارمر د یوې دوه اړخیزې سوداګریزې موافقې اعلان هم کړی و چې د امریکا له‌خوا د تعرفو د وضع کولو راهیسې لومړۍ دا ډول معامله وه.

د دغه تړون له مخې، امریکا ژمنه وکړه چې د بریتانوي موټرو، فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفې راکمې کړي. سپینې ماڼۍ وویل، دا موافقه به "د امریکایي صاداراتو، په ځانګړي توګه د غوښې، ایتنال، او ځینو نورو کرهنیزو توکو لپاره په میلیاردونو ډالرو پراخ بازار ته لاسرسی برابر کړي."

د فولادو او المونیم د تعرفو جزئیات لا هم تر خبرو لاندې دي.

دا بریتانیا ته د ټرمپ د دویمې دورې په ترڅ کې د هغه دوهم رسمي سفر دی. تر دې وړاندې، هغه د جولای میاشتې په پای کې سکاټلنډ ته هم سفر کړی و.

بریتانیا ته د ټرمپ لومړی رسمي سفر د هغه د لومړۍ دورې پر مهال په ۲۰۱۹م کال کې ترسره شوی و.

فورم \ دبحث خونه

XS
SM
MD
LG