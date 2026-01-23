سپینې ماڼۍ د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د امریکا وتل تایید کړل

سپینې ماڼۍ د پنجشنبې په ورځ ( جنوري ۲۲) په رسمي ډول اعلان وکړ چې متحده ایالتونه د نړیوال روغتیايي سازمان (دبلیو اچ او) غړیتوب پرېږدي.
سپینې ماڼۍ وویل د ولسمشر ټرمپ ادارې دا پرېکړه د کرونا د وبا د ناسم مدیریت او همدارنګه په دوامداره توګه د اصلاحاتو، حسابورکونې او شفافیت د نشتوالي له امله کړې ده.
سپینې ماڼۍ زیاته کړه چې دا پرېکړه د هغه اجرائیوي فرمان پر بنسټ شوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تېر کال د جنورۍ په ۲۰مه، په هماغه ورځ چې د خپلې دوهمې دورې لپاره یې واک تر لاسه کړ، لاسلیک کړ.
د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د روغتیا او بشري خدمتونو د چارو وزیر رابرټ کېنېډي د پنجشنبې په ورځ (جنوري ۲۲) په یوه ګډ بیان کې وویل: "د (ډبلیو اچ او) نړیوال سازمان له غړیتوب څخه په وتلو سره امریکا ددې ادارې له محدودیتونو څخه ځان ازادوي."
په بیان کې راغلي: “دا اقدام د کرونا د وبا پر مهال د" ډبلیو اچ او" ناکامیو ته یو ځواب دی او هڅه کوي هغه زیانونه جبران کړي چې دغو ناکامیو پر امریکايي ولس اړولي دي. هغه ژمنې چې شوې وې، هماغه ژمنې پوره شوې.”
"د روغتیا او بشري خدمتونو د وزارت لهخوا د پنجشنبې په ورځ خپره شوې معلوماتي پاڼه زیاتوي چې متحده ایالتونه د دې ۷۸ کلن سازمان بنسټیز غړی او تر ټولو لوی تمویل کوونکی پاتې شوی چې په وروستیو کلونو کې پر امریکا باندې اجباري مالي ونډې په اوسط ډول هر کال شاوخوا ۱۱۱ میلیونه ډالره وې."
"سربېره پر دې، امریکا هر کال پخپله خوښه شاوخوا ۵۷۰ میلیونه ډالر اضافي مرسته هم ورکوله چې د وخت په تېرېدو سره یې ټول ټال میلیاردونو ډالرو ته رسېږي او اندازه یې د ډېرو نورو غړو هېوادونو د ګډو مرستو څخه هم زیاته وه.”
روبیو او کېنېډي وویل، له دې وروسته به د امریکا اړیکې د (ډبلیو اچ او) له سازمان سره “یوازې تر هغه بریده وي چې د وتلو بهیر بشپړ کړي او د امریکا د خلکو روغتیا او امنیت خوندي وساتي.”
په ګډه اعلامیه کې راغلي چې د (ډبلیو اچ او) د ټولو پروګرامونو لپاره د امریکا مالي مرسته درول شوې او کارکوونکي ِیي پدې برخه کې د فعالیت نه منع شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان د ټرمپ لهخوا د تېر کال د اجرائیوي فرمان په غبرګون کې وویل چې د امریکا په دې پرېکړې خواشینی دی.
