ټرمپ په امریکا کې پلورل کېدونکي کاناډايي الوتکو باندې ۵۰٪ تعرفه لګوي

د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي د کاناډا لخوا د امریکایي ګلف سټریم جیټ الوتکو د جواز څخه د انکار له امله هغه به د کاناډا د الوتکو جواز لغوه کړي او د الوتکو په وارداتو به ۵۰٪ تعرفه ولګوي.
حکومتونه الوتکې د تصویب پروسې د یوې برخې په توګه تصدیق کوي چې په کې د ملي هوايي چلند اداره یوه الوتکه خوندي کوي چې د مقرراتو سره مطابقت ولري، او اجازه ورکوي چې په قانوني توګه په هغه هیواد کې وپلورل شي او وچلول شي.
ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د جنورۍ په ۲۹مه په خپل تروت سوشیل حساب کې د کاناډا د بمبارډیر ګلوبل جیټ الوتکو په اړه ولیکل: "د دې حقیقت په رڼا کې چې کاناډا په ناسم، غیرقانوني او په کلکه د ګلف سټریم ۵۰۰، ۶۰۰، ۷۰۰ او ۸۰۰ جیټ الوتکو د تصدیق کولو څخه انکار کړی دی ... موږ په دې توګه د بمبارډیر ګلوبل ایکسپریس او د کاناډا لخوا جوړ شوي ټولو الوتکو جواز تر هغه وخته پورې لغوه کړو چې ګلف سټریم، یو لوی امریکایی شرکت، په بشپړ ډول تصدیق شوی نه وي، لکه څنګه چې باید کلونه دمخه شوی وای."
د ولسمشر ټرمپ په دې پوست کې همدارنګه لیکل شوي: "سربیره پردې، کاناډا په مؤثره توګه د ورته تصدیق پروسې له لارې په کاناډا کې د ګلف سټریم محصولاتو پلور منع کوي. که چیرې، په هر دلیل ، دا وضعیت سمدستي سم نشي، زه به د کاناډا څخه متحدو ایالتونو ته پلورل شوي هر او ټولو الوتکو باندې ۵۰ سلنه تعرفه ولګوم."
ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې هغه دا اقدام د کاناډا د هغه انکار په بدل کې کوي چې د ګلف سټریم ایرو اسپیس لخوا د جورجیا په ساوانا کې د جنرال ډاینامکس فرعي شرکت لخوا جوړ شوي جیټ الوتکو تصدیق کولو څخه یې انکار وکړ.
د بمبارډیر ګلوبل شرکت چې مرکزي دفتر یې مونټریال ته څیرمه کې دی، د کاناډا د فضايي صنعت په زړه کې موقعیت لري.
دغه شرکت د لسیزو راهیسې د حکومت د ملاتړ څخه برخمن دی. دا د سوداګرۍ جیټ الوتکو دوه کرښې د چلینجر او ګلوبل برانډونه، ډیزاین، تولید او پلوري.
ټرمپ د جنوري په ۲۴مه د ټولنیزو رسنیو په یوه پوسټ کې اعلان وکړ چې که کاناډا د متحدو ایالتونو د اصلي دښمن چین سره د سوداګرۍ تړون وکړي نو هغه به له کاناډا څخه وارد شوي توکو باندې ۱۰۰٪ تعرفه ولګوي.
ولسمشر دا ونه ویل چې تعرفې به کله پیل شي.
کاناډا او چین د جنوري په ۱۶مه د یو بل په صادراتو باندې د تعرفو د کمولو لپاره موافقه وکړه.
