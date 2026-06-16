ډونالډ ټرمپ: اسرائیل دې د لبنان په تړاو مسؤلانه عمل وکړي

د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سهشنبې په ورځ، د (جون ۱۶) د جي-۷ سرمشریزې په څنډه کې وویل چې اسرائیل باید د لبنان په تړاو بامسولیته چلند چلند وکړي.
ولسمشر ټرمپ د ایران په وړاندې د امریکا او اسراییلو د ګډې جګړې ته په اشارې سره وویل چې په اسراییلو کې هر هوښیار کس پوهیږي که متحده ایالاتو او ده پخپله (ټرمپ) مداخله نه وای کړې، نو اسراییل به "اوس نه وای."
ټرمپ د اسرائیل له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره خپلې اړیکې "ډېرې ښې" او "د نه باور وړ" وبللې خو وې ویل چې دی د لبنان او حزب الله په وړاندې د اسرائیل له چلند څخه خوښ نه دی، ټرمپ زیاته کړه چې د هغه په اند اسرائیل کولای شوای چې دا مسله ډېره ژر حل کړي.
ولسمشر ټرمپ وویل چې لبنان یو وخت یو لوی هیواد و؛ یو ملت چې نامتو استادان، ډاکټران، وکیلان او مفکرین یې لرل، خو اوس په لبنان کې وضعیت "ډاروونکی" دی. هغه وویل چې لبنان د ځان دفاع نشي کولی او حزب الله هم د دغه هیواد لپاره یوه ستونزه ګرځېدلې ده.
ولسمشر ټرمپ وویل چې اسرائیل له حزب الله سره ډېره جګړه کړې او په دې ترڅ کې ډېر خلک وژل شوي دي. ښاغلي ټرمپ وویل چې اسرائیل اړتیا نه لري چې هر ځل د یوه کس د موندلو لپاره د اپارتمانونو یو بلاک ویجاړ کړي، ځکه د هغه په وینا، په هغو ودانیو کې هرڅوک د حزب الله غړی نه دی.
ولسمشر ټرمپ وویل چې په لبنان کې جګړه یوه "کوچنۍ شخړه" ده. هغه وویل، که اسرائیل نشي کولی د لبنان پر حزب الله خپل ماموریت د خلکو له وژلو پرته ترسره کړي، نو د هغه په اند، سوریه باید دا کار وکړي.
د امریکا ولسمشر وویل چې له حزب الله سره د اسراییل د جګړې اوږدېدل له ایران سره پر "لوی تړون" منفي اغیز کړی. پر لبنان د اسراییل د بریدونو دریدل له متحده ایالاتو سره د ایران د تړون یو بنسټیز شرط دی.
د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې هغه په ایران کې د رژیم په بدلون باور نه لري او هیڅکله د هغه د موخو برخه نه وه، خو ویې ویل چې د ایران د مشرتابه لومړۍ او دویمه ډله چې امریکا ورسره مخ وه "ټول له منځه تللي" او د دریمې ډلې یوه برخه هم له منځه وړل شوې ده.
ټرمپ وویل چې متحده ایالات اوس له داسې خلکو سره معامله کوي چې د هغه په وینا، "عقلانه، پیاوړي او هوښیار" دي او غواړي له خپل هیواد سره مرسته وکړي.
ولسمشر ټرمپ وویل چې ایران به اټومي وسله ونه جوړوي، ونه وپیري، او نه به یې په بل ډول ترلاسه کړي. هغه خبرداری ورکړ: "که ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه وکړي، نو سخته بیه به ورکړي."
په فرانسه کې د جي-۷ سرمشریزې په څنډه کې د قطر امیر، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره له لیدنې مخکې، ولسمشر ټرمپ د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ د ۱۴ مادې تفاهم لیک دفاع وکړه.
که څه هم د سند جزئیات لا تر اوسه نه دي افشا شوي خو ولسمشر ټرمپ وویل: "یوازینۍ خبره چې زما لپاره واقعاً مهمه ده هغه دا ده چې ایران به هیڅکله اټومي وسله ونه لري او [تړون] دا خبره په ډاګه روښانه کوي."
د امریکا او ایران چارواکي به د جمعې په ورځ په سویس کې د ۶۰ ورځو په موده کې مفصلې خبرې پیل کړي، چې پر ایران د بندیزونو لیرې کول او د ایران د بډایه شوي یورانیم برخلیک به یې کلیدي عناصر وي.
فورم \ دبحث خونه