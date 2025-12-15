امریکا او استرالیا د سډني برید د "یهودیت ضد ترهګریز برید" وباله

د امریکا د متحدو ایالتونو او د استرالیا حکومتونو د استرالیا په سډنې ښار کې د يکشنبې ورځې (د ډسمبر۱۵) وسلوال برید غندلی او هغه یې د یهودانو ضد عمل بللی دی.
د استرالیایي چارواکو په وینا یوه پلار او زوی د هغه هېواد په سډني ښار کې د یهودانو د رخصتۍ په یوې غونډې ډزې وکړې چې په پایله کې یې لږترلږه ۱۵ کسان ووژل شول. استرالیایي چارواکو دا یو ترهګریز برید بللی.
د استرالیا رسنیو بریدګر ساجد اکرم او د هغه زوی یې نوید نومولي دي. دواړو بریدګرو د سډني ښار د بونډی په ساحل کې د یهودیانو پر یوې ډلې چې د خپل مذهبي جشن هانوکا د لومړۍ شپې د نمانځلو لپاره غونډ شوي وو، برید وکړ. په وژل شویو کسانو کې یو راهب او ۱۱ کلنه نجلۍ هم شامل دي. په برید کې د دوو پولیسو په ګډون، په لسګونه کسان ټپیان شول.
د استرالیا لومړي وزیر، انتوني البانیز، چې دا پېښه یې د یهودانو ضد ترهګریز برید بللی، د دوشنبې په ورځ د خپلې کابینې په غونډې کې وویل چې حکومت به د وسلو د ثبتولو د ملي لارښود کار ګړنډی کړي.
په پېښه کې مشر بریدګر ساجد اکرم ووژل شو او زوی یې ټپي شوی دی.
د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر، ډونالډ ټرمپ، چې د یکشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې یې خبرې کولې، د پېښې قربانیانو ته یې د تسلیت او درناوي مراتب وړاندې کړل. ټرمپ هم دا د یهودیانو ضد برید بللی او هغه کس یې "ډېر زړور" وباله چې د برید په شېبه کې یې یو بریدګر بې وسلې کړ او خپله هم ټپي شو.
د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر، مارکو روبیو، د یکشنبې په ورځ د اېکس په ټولنیزې شبکې کې وویل "په داسې حال کې چې موږ د هانوکا شمعې لګوو او د یهودیانو د قوت درناوی کوو" د ټرمپ حکومت د استرالیا د یهودي ټولنې ترڅنګ ولاړ دی.
روبیو زیاته کړه: "د یهودیت ضد داسې بریدونه باید د ټولو لخوا وغندل شي."
