بیلاروس د امریکا په منځګړتوب ۵۲ سیاسیي بندیان خوشې کړل

د امریکا د متحدو ایالتونو سره د شوي تړون د یوې برخې په توګه، بیلاروس ۵۲ سیاسي بندیان خوشې کړي دي.
د دې بندیانو د خوشې کېدو خبر د پنجشنبې په ورځ په داسې حال کې اعلان شو چې د امریکا استازي جان کول د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو سره د خبرو اترو لپاره بیلاروس ته تللی و.
کول د بیلاروس په ملي هوايي شرکت، بیلاویا باندې د دوو کلونو پخوانیو بندیزونو د لرې کولو اعلان وکړ.
هغه دا هم وویل چې متحده ایالتونه هیله لري چې په مینسک کې خپل سفارت بیا پرانیزي.
دا سفارت وروسته له هغه وتړل شو چې روسیې د بیلاروس له خاورې څخه په اوکراین باندې د خپل بشپړ برید پیل وکړ.
دا ۵۲ بندیان په لیتوانیا کې خوشې شول، او ولسمشرې ګیتاناس ناوسیدا په دې برخې کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رول له امله مننه وکړه.
ولسمشرې نوسیدا د اېکس په ټولنیزې رسنۍ کې په یوه پوسټ وویل، "هیڅ څوک شاته نه دی پاتې شوی! نن ورځ ۵۲ بندیان په خوندي ډول د بیلاروس څخه د لیتوانیا له پولې تیر شول، دوی اغزن تار، بندې کړکۍ او دوامداره ویره شاته پریښوده."
هغې زیاته کړه چې هغه "د متحدو ایالتونو او په شخصي توګه" د ولسمشر ټرمپ څخه "د سیاسي بندیانو د خوشې کولو لپاره د دوی د دوامداره هڅو" لپاره "د زړه له کومې مننه کوي."
ولسمشر لوکاشینکو، چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو کلک متحد دی، د لویدیځ سره د اړیکو د ښه کولو په لټه کې دی.
د بیلاروس پر چارواکو باندې د بشري حقونو د ځپلو او روسیې ته د اوکراین د برید لپاره د خپلې خاورې د کارولو او د اجازې د ورکولو له امله د لویدیځ لخوا بندیزونو لګول شوي دي.
ولسمشر ټرمپ وویل چې هغه د پوتین سره د الاسکا سرمشریزې دمخه د تلیفون له لارې له لوکاشینکو سره خبرې وکړې، او د خپل ټولنیزې رسنۍ ټروټ سوشیل کې په یوه پوسټ کې لیکلي چې دواړو خواوو د سیاسي بندیانو د خوشې کولو په اړه نور بحث وکړ.
