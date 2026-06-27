د وینزویلا له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره  ۱۶ زره بهرني مرسته رسونکي هم په کار بوخت دي

د وینزویلا حکومت د شنبې په ورځ (د جون ۲۷مه) اعلان وکړ چې د وروستیو زلزلو له امله تر ویجاړیو لاندې د بندو کسانو د ژغورنې لپاره د بهرنیو مرسته رسوونکو ۱۶۰۰ غړي د مرستې لپاره هېواد ته داخل شوي دي.
د وینزویلا د حکومت چارواکو د شنبې په ورځ وویل چې د وروستیو زورورو زلزلو له امله د وژل شویو کسانو شمېر ۹۲۰ ته رسېدلی، او لږ تر لږه ۳،۳۶۰ کسان ټپیان شوي دي.
د لا ګوایرا د زلزلې ځپلې ایالت اوسیدونکي په دغه ایالت کې چې یو مشهور ساحلي تفریحي ځای دی او هلته د استوګنې د بلاکونو په ګډون لږ تر لږه ۱۰۰ ودانۍ ویجاړې یا زیانمنې شوې دي، د تجهیزاتو او درندو وسایلو په نه شتون نیوکه کوي.
د وینزویلا د بهرنیو چارو سرپرستې وزیرې، ډیلسي روډریګیز، د دولتي ټلویزیون له لارې په یوې ماښامنۍ وینا کې وویل چې ۱۰ نورو هیوادونو مرستندویه ټیمونه له سیمې ته ندي رسیدلي خو هغه وویل چې د پوځ او پولیسو ۱۴۰۰۰ غړي په لا ګوایرا کې د ګزمې او روغتیایي مرستو په رسولو بوخت دي.
د وینزویلا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې تر اوسه پورې د مرستندویه کارکوونکو او تجهیزاتو لېږدونکي ۱۷ الوتکې هېواد ته رسېدلې دي او تمه ده چې ۲۵ نورې الوتکې په راتلونکو ۲۴ ساعتونو کې دې هیواد ته ورسېږي.
د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي، اولیور بلانکو، د شنبې په لومړیو ساعتونو کې په ایکس ټولنیزې شبکې کې وویل: "موږ د ونزویلا د خلکو لپاره د دې ناڅرګندتیا په شېبو کې د نړیوالې ټولنې له ملاتړ او همغږۍ څخه مننه کوو."
په داسې حال کې چې د لا ګوایرا په ایالت او د ونزویلا په پلازمېنه کاراکاس کې د ژغورنې عملیات روان دي، حکومت د مرستندویه موټرو د تګ راتګ د اسانولو لپاره د دغو دوو سیمو ترمنځ اصلي لار بنده کړې ده.
له دې ټولو سره سره، کورنۍ او رضاکاران، په محدودو سرچینو او حتی تش لاس، د ورک شویو خلکو په لټه کې دي.
په ځینو سیمو کې برېښنا په تدریجي ډول بېرته وصل شوې او حکومت وايي چې تر اوسه پورې د برېښنا ۶۰ سلنه شبکې بېرته فعالې شوې دي.
برعکس، هغې ویبپانې چې د حکومت د مخالفینو له خوا چلول کیږي اعلان کړی چې له ۵۴۰۰۰ څخه ډېر خلک لا هم ورک دي یا د هغوی د اوسېدو ځای معلوم نه دی.
د متحده ایالاتو د جیولوجیکي سروې ادارې خبرداری ورکړی چې د ریکتر په کچه د ۷.۲ او ۷.۵ درجې زلزلو له امله د وژل شویو کسانو شمېر له لسو زرو څخه ډېرېدای شي، هغه شمیر چې دا زلزله به په تیره یوه پيړۍ کې په لاتینه امریکا کې وژونکي زلزله ثبت کړي.
ملګرو ملتونو اټکل کړی چې نږدې اووه میلیونه خلک به له دې طبیعي ناورین څخه اغېزمن شي، او مستقیم زیانونه به یې شاوخوا ۶.۷ میلیارده ډالرو ته ورسیږي.
په ورته وخت کې، متحده ایالاتو د ۱۵۰ میلیونه ډالرو بیړني مرستو د ورکړې، د دوو پوځي کښتیو د لېږلو او د ژغورنې عملیاتو لپاره د هوايي ملاتړ د چمتو کولو اعلان کړی دی.
د وینزویلا چارواکو هم ټینګار کړی چې د پراخو زیانونو سره سره، د هېواد د تېلو تولید اغېزمن شوی نه دی او د سوند توکو د وېش بهیر به دوام ومومي.
فورم \ دبحث خونه