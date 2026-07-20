د لاس رسي وړ اتصالات

ژبې
صدای امریکا دری
ژوندۍ
site logo site logo
پخوانی بل
Breaking News
افغانستان

په نورستان کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي

په کابل کې د پېښو سره د مبارزې ادارې ویلي چې په سېلابونو کې د نورستان خلکو ته "درانه مالي او ځاني زیانونه" اوښتې دي.

په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پېښو سره د مبارزې ادارې د دوشنبې په ورځ (جولاۍ۲۰) په خپلې اېکس پاڼې کې لیکلي چې "د نورستان ولایت له پېښو سره د مبارزې امادګۍ ریاست مسؤولین سیمې ته رسېدلي" او د ژغورنې عملیات يي پیل کړي دي.

دغې ادارې د تلفاتو او زیانونو ارقام خپاره کړي نه دي خو ویلي یې دي چې پدې اړه يي ارزونې پیل کړې دي.

د نورستان سیمه يیزو چارواکو له نړیوالو ادارو او خیریه بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کړې ده. دا ولایت د خپلې طبیعي جازبې له کبله د هېواد ملي پارک نومول شوی دی.

د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې د معلوماتو له مخې، د روان کال د مارچ له ۲۶مې څخه د اپریل تر ۶مې پورې، سختو بارانونو او ناڅاپي سېلابونو د افغانستان نږدې ۳۱ ولایتونه اغېزمن کړي چې په کې ۱۶۵ ولسوالۍ او ۵۴۶ کلي شامل دي.

اړوند

فورم \ دبحث خونه

XS
SM
MD
LG