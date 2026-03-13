د ایران په بریدونو کې یو فرانسوی سرتېری او دوه بهرني کارګران وژل شوي

په داسې حال کې چې ایران سیمهییزو بریدونو ته دوام ورکوي په عراق او عمان کې د ایران د ډرون په بریدونو کې یو فرانسوی سرتېری او دوه بهرني کارګران ووژل شول.
د فرانسې ولسمشر ایمانوېل مکرون د پنجشنبې په ورځ ( مارچ ۱۲) وویل چې د عراق د اربیل په سیمه کې د یو برید له امله یو فرانسوی سرتېری وژل شوی او څو نور ټپیان شوي دي.
دا پداسې حال کې ده چی د ایران د ترهګر رژیم پر ضد د امریکا او اسراییل پوځي عملیات خپلې ۱۴مې ورځې ته غځیدلي دي.
مکرون وویل چې وژل شوی پوځي د فرانسوي ځواکونو له ډلې څخه یو سرتیری و چې له ۲۰۱۵ کال راهیسې د کردستان په سیمه کې د اسلامي دولت (داعش) ترهګرې ډلې پر ضد د جګړې لپاره ځای پر ځای شوي دي.
د فرانسې د دفاع وزارت وویل چې د ډرون برید د مرګ ژوبلې لامل شو. مکرون دغه سرتېری د ارنود فریون په نوم یاد کړ او زیاته یې کړه برید“د منلو وړ نه دی”.
مکرون دا ونه ویل چې برید ایران کړی او که په عراق کې د ایران د رژیم د ملاتړو ملیشو ډلو څخه کومې یوې کړی و. هغه وویل: “په ایران کې جګړه داسې بریدونه نه شي توجیه کولای.”
دا خبر په داسې حال کې خپور شو چې ایران په سیمه کې پر ملکي زیربناوو خپلو بریدونو ته دوام ورکوي چې په ترڅ کې یې لږ تر لږه دوه بهرني کارګران وژل شویدي او څو نور ټپیان هم دي. دا پېښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې یو ډرون د عمان د شمالي صحار ولایت په صنعتي سیمه ولګېد. په همدې سیمه کې دوهم ډرون هم په یوه پرانستې سیمه ولګېد، خو د نورو مرګ ژوبلو رپوټ ندی ورکړ شوی.
بل پلو د ترکیې د ملي دفاع وزارت ویلي چې د ختیځې مدیترانې په سیمه کې د ناټو هوايي دفاعي سیسټمونو هغه بالستیک توغندی شنډ کړ چې له ایران څخه د ترکیې په لور توغول شوی و. د امریکا او اسراییل د عملیاتو د پیل راهیسې دا دریم ځل دی چې ترکیه د بالستیک توغندي هدف ګرځي، او انقرې ویلي چې له تهران څخه پدې تړاو د وضاحت غوښتنه کوي.
د جمعې په ورځ د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې هم د ډرون بل برید وشو چې پر یوې ودانۍ ولګېد. د متحده عربي اماراتو د دفاع وزارت راپور ورکړی چې د جمعې په ورځ یې اووه بالستیک توغندي او ۲۷ ډرونونه شنډ کړي دي.
تر اوسه پورې، د ایران له بریدونو څخه په اماراتو کې شپږ کسان وژل شوي او له ۱۴۰ څخه ډېر ټپیان شوي دي. سعودي عربستان، کوېټ او بحرین هم هر یو د جګړې له پیل راهیسې د ایران د رژیم د بریدونو له امله د دوو کسانو د وژل کېدو رپوټونه ورکړي دي.
