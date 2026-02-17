هند د مصنوعي ځیرکتیا د سرمشریزې کوربه دی

حکومتي چارواکي او د مصنوعي ځیرکتیا (AI) د سترو شرکتونو او پوهنتونونو مشران پدې اونۍ کې په نوي ډیلي کې د هند د مصنوعي ځیرکتیا د اغیزو په اړه د بحث لپاره راغونډیږي.
تنظیم کونکو د غونډې په ویب پاڼه کې ویلي چې دوی د داسې راتلونکي په ټاکلو باندې تمرکز کوي چې پکې مصنوعي ځیرکتیا "د بشریت خدمت وکړي، ټول شموله وده پرمخ بوځي، ټولنیز پرمختګ ته وده ورکړي، او په خلکو باندې متمرکزو نوښتونو ته وده ورکړي چې زموږ سیاره ساتي."
په ګډونوالو کې د اوپن AI، میتا، ګوګل، مایکروسافټ، انټروپي، زوم، او نورو AI مشرانو لوړ پوړي اجرایوي رییسان شامل دي.
د هند صدراعظم نریندرا مودي د فرانسې د ولسمشر ایمانویل مکرون په ګډون د نړۍ د مشرانو هرکلی وکړ.
په دې سرمشریزه کې د سپینې ماڼۍ د ساینس او ټکنالوژۍ د پالیسۍ د دفتر رییس مایکل کراتسیوس په مشرۍ د متحدو ایالاتو یو پلاوی ګډون کوي.
کراتسیوس د دې میاشتې په پیل کې په ټولنیزو رسنیو کې په یوه پوسټ کې لیکلي وو چې متحده ایالتونه "چمتو دی چې د امریکا د مصنوعي ځیرکتیا د سرو زرو معیار په ټوله نړۍ کې زموږ شریکانو او متحدینو ته ورسوي."
تنظیم کونکو دا هم وویل چې دوی کار کوي ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې د AI لخوا راوړل شوي پرمختګونه او فرصتونه په پراخه کچه په ټوله نړۍ کې شریک شي او په ځانګړو سیمو کې متمرکز نه وي.
د AI سرمشریزه مخکې په بریټانیا، سویلي کوریا او فرانسه کې شوې وه.
