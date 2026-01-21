په داووس کې له غونډې وروسته د امریکا ځانګړی استازی له پوتین سره د اوکراین په اړه غږېږي

ټاکل شوې چې د متحدو ایالتونو ځانګړی استازی سټیف ویتکاف او د ولسمشر ټرمپ زوم جرید کوشنر د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني او د اوکراین لپاره د متحدو ایالتونو د سولې تر پلان لاندې «د ځمکې په معاملو» خبرې وکړې.
ویتکاف د اوکراین په ضد د روسیې د څلور نیم کلنې جګړې د ختمولو لپاره د متحدو ایالتونو په مشرۍ له څو میاشتنۍ دپلوماسۍ څخه وروسته دغه پلان شوې غونډه تائید کړه. ویتکاف وویل په داسې حال کې چې د جګړې ختمولو پلان «هماهنګ» کېږي، د قلمرو په اړه مسائیل لا هم اصلي خنډ دی.
ویتکاف د سویززلنډ د داوس په ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم په مهال CNBC ته وویل: «فکر کوم اوس د ځمکې معاملې ته رسېدلي یو-داسې ده لکه ۸۰۰-پونډه وزن لرونکی فیل [لویه ستونزمنه مسله] چې کوټه کې وي- زه فکر کوم چې په دې اړه ځینې ښه نظریات لرو او هیله لرو چې ځینې پرمختګونه وکړو.»
په مسکو کې د پنجشنبې د ورځې د غونډې اساس د داوس د غونډې په څنډو کې د روسیې له ځانګړي استازي کیریل دمیتریف سره د ویتکاف او کوشنر دوه ساعته خبرې دي. کرملین تائید کړې چې له ویتکاف سره غونډه د پوتین په مهالوېش کې شامله ده.
د جنورۍ په شلمه نېټه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي اعلان وکړ چې داووس ته نه ځي. هغه وویل چې د امنیتي تضمین او «سوکالۍ» په اړه ضمانتونه چې باید په دغه نړیوال فورم کې نهايي شوي وای، چمتو نه وو او د دې په ځای هغه د روسیې د بریدونو له بلې څپې څخه وروسته اوس د اوکراین د انرژۍ د سکتور په بیا رغولو تمرکز کوي.
د روسیې له بریدونو وروسته، چې د اوکراین د انرژۍ د تاسیساتو ډېره برخه یې ویجاړه کړه، دا هېواد د برېښنا له کموالي سره مخامخ شوی او د ژمي په سخت موسم کې ډېر اوکراینیان برېښنا او مرکز ګرمي نه لري.
کله چې له ویتکاف څخه وپوښتل شول چې فکر کوي پوتین به سوله وکړي، هغه وویل چې د یو پرېکړه لیک په اړه هیله مند دی.
نوموړي زیاته کړه: «زه داسې احساس کوم چې هلته هرڅوک سوله غواړي، اوس یې وخت دی. موږ هر یو سره نژدې کوو... هیله لرم چې غوره څه ولرو چې ژر یې اعلان کړو.»
روسیې مخکې داسې اشاره ورکړې وه چې د مسکو په شرایطو برابره سوله مني او له اوربند سره یې دلچسپي نه وه ښودلې او د اوکراین په ختیځ کې یې د نیول شویو ځمکو کنترول او د اوکراین په پوځي وړتیاو کې د پام وړ کموالي غوښتنه کوي.
اوکراین وايي چې بیرته خپله ځمکنۍ بشپړتیا غواړي او له لویدیځ څخه امنیتي ضمانت غواړي چې روسیه بیا په اینده کې په هغه هېواد باندې یرغل ونه کړي.
