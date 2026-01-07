ویټکاف: د جګړې د ختمولو لپاره د اوکراین له متحدینو سره په خبرو کې "د پام وړ پرمختګ" شوی

د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي سټیف ویټکاف د روسیې په وړاندې د کیف په جګړه کې د څه باندې ۳۰ لویدیځو هیوادونو سره د خبرو اترو وروسته چې د کیف ملاتړ کوي، د دوه اړخیز امنیت د تضمین لپاره چوکاټ او د اوکراین لپاره د سوکالۍ د پلان په ګډون په څو مسلو کې "د پام وړ پرمختګ" یادونه کړې ده.
د "ارادې ایتلاف" په نوم د ډلې غړو د سې شنبې په ورځ جنورۍ ۶مه په پاریس کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره ولیدل.
ویتکاف د ایکس په ټولنیزې شبکې کې په یوه پوست کې ولیکل "ایتلاف هم یوه اعلامیه خپره کړه چې د امنیتي تضمینونو لپاره یې خپل چوکاټ بیان کړ.
موږ له ایتلاف سره موافق یو چې د اوکراین د تلپاتې سولې لپاره دوامداره امنیتي تضمینونه او د سوکالۍ لپاره قوي ژمنې اړینې دي، او موږ به پدې هڅه کې همکارۍ ته دوام ورکړو".
نوموړي یادونه وکړه چې امریکایي پلاوي، چې د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم جیرډ کوشنر هم پکې شامل و، "د ولسمشر [ایمانویل] مکرون په ګډون د اروپایانو او د ولسمشر زیلینسکي په ګډون د اوکراینیانو سره ګڼې غونډې وکړې، او د ګوندونو ترمنځ د همکارۍ طریقه او ملګرتیا هڅول کیږي."
دا غونډه د اوکراین پر وړاندې د روسیې د تیري کوونکي جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحدو ایالتونو په مشرۍ د ډیپلوماتیکو هڅو په مرسته کیږي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره دوه ځلي ټېلیفوني خبرې وکړې او په فلوریډا کې یې په خپل استوګنځي مار-ا-لاګو کې له زیلینسکي سره ولیدل.
ټرمپ د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل: "زه فکر کوم چې موږ به بالاخره یوه موافقې ته ورسیږو. زه هیله لرم چې دا به ډیر لرې نه وي." ولسمشر وویل چې هغه غواړي شخړه پای ته ورسوي، او زیاته یې کړه، "زه فکر کوم چې موږ به یې وکړو."
تر دې مخکې ټرمپ ویلي وو چې "یو یا دوه ډېرې سختې مسلې" شته چې روسیه او اوکراین یې باید حل کړي.
د روسیې او اوکراین ترمنځ د اختلاف اصلي ټکی د اوکراین د ختیځ دونباس سیمه ده. روسیه د دې سیمې ډیره برخه کنټرولوي او غواړي چې اوکراین له هغو برخو څخه ووځي چې روسیه یې کنټرول نه لري.
