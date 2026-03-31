 روبیو د وینزویلا د اپوزیسیون له مشرې سره ګوري

ټاکل شوې ده چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سې شنبې په ورځ (مارچ۳۱) د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وینزویلا د اپوزیسیون له مشرې ماریا کورینا ماچادو سره وګوري، دا د دوی دویمه مخامخ لیدنه ده، د ټرمپ حکومت د وینزویلا د ثبات او د متحدو ایالتونو پانګونې ته د لار خلاصولو لپاره د دریو مرحلو پلان تعقیبوي.
دا غونډه، چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا تاید شوې، یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې امریکا په رسمي ډول په کاراکاس کې خپل سفارت بیا پرانیست، چې د امریکا حکومت د وینزویلا سره په دیپلوماتیکو اړیکو کې "یو نوی فصل" بللی دی.
د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل: "په کاراکاس کې د امریکا د سفارت بیا پرانستل د وینزویلا لپاره د ولسمشر د درې پړاویز پلان پلي کولو کې یو مهم پړاو دی."
ماچادو- چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ده او د وینزویلا د اپوزیسیون لومړنۍ ټاکنې یې په لویه کچه وګټلې مخکې له دې چې د پخواني رژیم لخوا له سیالۍ څخه منع شي- ویلي چې هغه د متحدو ایالتونو د ستراتیژۍ ملاتړ کوي او لا د مخه یو دیموکراتیک لیږد روان دی.
هغه د انرژۍ په یوې مهمې اجنډا تاکید کوي. تیره اونۍ يې په هیوسټن کې رویټرز ته وویل چې وینزویلا بالاخره کولی شي هره ورځ پنځه میلیون بیرل تیل تولید کړي، مګر هغې یادونه وکړه چې د ۱۵۰ میلیارد ډالرو پانګونې راجلبولو لپاره به د قانون حاکمیت، خپلواکو ادارو او د قرارداد امنیت ته اړتیا وي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په ۱۵مه په سپینې ماڼې کې د خپل کار په دفتر کې له ماچادو سره ولیدل، چې هغې ولسمشر ته د نوبل د سولې جایزې مډال د نیکولاس مادورو په وړاندې د امریکا د اقدام لپاره د مننې په پار ورکړ، هغه سوسیالیست مشر چې شاوخوا ۱۳ کاله یې په وینزویلا واکمني وکړه.
مادورو او د هغه میرمن، سیلیا فلورس، دا مهال په نیویارک کې د مخدره توکو د قاچاق او مخدره توکو-ترهګرۍ په تورونو محاکمه کیږي، دوی د جنوري په درېیمه نیټه د متحدو ایالتونو د ځواکونو لخوا په کاراکاس کې په یو پوځي چاپه کې ونیول شول.
مادورو، ۲۰۲۰ کال راهیسې د متحدو ایالتونو له لوري له تور سره مخامخ و، د هیواد اقتصادي سقوط یې لیدلی و او په پراخه کچه په واک کې د پاتې کیدو لپاره د ۲۰۲۴ کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په درغلۍ تورن شوی و.
