ولسمشر ترمپ: امریکا به د روسیې د تېلو بېړۍ ته اجازه ورکړي چې کیوبا ته ولاړه شي

د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترمپ د یکشنبې په ورځ د مارچ ۲۹مه وویل چې، هغه به یوې روسي بېړۍ ته، چې په تېلو بار ده، اجازه ورکړي چې کیوبا ته ولاړه شي.
په کارابین اوبو کې پروت د کیوبا ټاپو چې د متحدو ایالتونو سیال هیواد بلل کېږي، د تېلو له سخت کمښت، اقتصادي ستونزو او د امریکا له خوا لګول شویو سوداګریزو بندیزونو سره مخ ده.
ترمپ دا څرګندونې د ولسمشر په الوتکه (ایرفورس ون) کې له خبریالانو سره د خبرو په مهال ددې روسي بېړۍ په اړه چې تمه کېږي د دوشنبې په سهار کیوبا ته ورسېږي، د پوښتنې په ځواب کې وکړې.
ترمپ وویل چې هغه کومه ستونزه نه لري چې دا بېړۍ خپل هدف ته ورسېږي، ځکه د کیوبا خلک د سون توکو لپاره ورته اړتیا لري.
ولسمشر ترمپ د یوه خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل: «که یو هېواد غواړي اوس مهال کیوبا ته یو څه تېل واستوي، زه له دې سره کومه ستونزه نه لرم… که هغه روسیه وي یا نه.»
امریکا پر اروپا او هند فشار راوړی چې روسي تېل ونه پېري، او وایي چې دغه اقدام د اوکراین پر وړاندې د روسیې جګړې ته مالي ملاتړ برابروي.
ترمپ وویل چې هغه باور نه لري چې کیوبا ته د روسي د بېړۍ تګ به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ګټه ورسوي.
د امریکا ولسمشر زیاته کړه: «که هغه [پوتین] غواړي دا کار وکړي، او که نور هېوادونه هم دا وکړي، دا ماته ډېره مهمه نه ده، دا به هېڅ اغېز ونه لري.»
ولسمشر ترمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له وینزویلا او ایران نه وروسته به کیوبا «راتلونکی [هیواد] وي» چې د امریکا ضد رژیم به یې نسکور شي. خو هغه ونه ویل چې امریکا به د هاوانا د کمونېستي رژیم پر وړاندې څه ډول اقدام وکړي.
ولسمشر وړاندوینه وکړه چې د کیوبا کمونېستي رژیم به «په لنډ وخت کې» ناکام شي او ژمنه یې وکړه چې امریکا به «هلته وي چې مرسته وکړي.»
د کیوبا ولسمشر میګویل دیازکانېل په دې وروستیو کې منلې چې له متحدو ایالتونو سره یې «خبرې اترې» شوې دي، خو تر اوسه د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړ شوی.
