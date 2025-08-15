نن ولسمشر ټرمپ د روسیې د ولسمشر پوتین سره ګوري

د امریکا ولسمشر دونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن جمعه د اګست ۱۵ د متحدو ایالتونو د الاسکا په ایالت کې ملاقات کوي. سپینه ماڼۍ وايي چې ملاقات د جمعې په ورځ په محلي وخت په ۱۱ بجو کیږي.
روسي چارواکي تر ملاقات مخکې الاسکا ته رسیدلي دي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف د وروستي سفر په جریان کې د ویتکاف له خوا په مسکو کې د «وړو اقداماتو» په اړه خبرې کړې او هیله یې څرګنده کړې چې په روسیه کې پیل شوې خبرې په الاسکا کې دوام وکړي.
سپینې ماڼۍ د ولسمشر د جمعې د کاري ورځې مهالویش خپور کړی دی، چې د یو مهم ډيپلوماتیک سفر په ترڅ کې ترسره کیږي.
ولسمشر ټرمپ ورځ د سپینې ماڼۍ څخه الاسکا ته په روانېدو سره پیل کړه چې د روسیې سره د یو لوړ پوړي ډيپلوماتیک تعامل پیل څرګندوي.
هغه پرون په سپینې ماڼۍ کې په یو خبري کنفرانس کې په دې اړه د خبریالاتو پوښتنو ته ځوابونه وویل,
"زه فکر کوم چې دا به یوه ښه غونډه وي، خو تر ټولو مهمه به دویمه غونډه وي چې موږ یې کوو. موږ به د ولسمشر پوتین، ولسمشر زیلینسکي سره غونډه وکړو او شاید موږ به ځینې اروپايي مشران راوبولو یا شاید نه. زه نه پوهیږم چې دا به څومره مهمه وي. زه فکر کوم چې ولسمشر پوتین به د نارینه رفتار وکړي. زه فکر کوم چې ولسمشر زیلینسکي به سوله راولي. موږ به وګورو چې ایا دوی سره یوځای کیدی شي؟ که دوی وکولی شي دا به ښه وي، او زه به په تیرو شپږو میاشتو کې شپږ جګړې حل کړم او زه ډیر ویاړم. ما فکر کاوه چې ترټولو اسانه به دا وي، مګر دا په حقیقت کې ترټولو ستونزمنه ده."
ولسمشر ټرمپ به د روسیې له ولسمشر ولادیمیرپوتین سره په یوه دوه اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. دواړه مشران به د خپلو ډيپلوماتیکو ټیمونو سره ملګري شي. په امریکایي پلاوي کې د ولسمشر ټرمپ سره د هغه مرستیال جې ډي وینس، د باندنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د خزانې وزیر سکاټ باسینټ، ځانګړی استازی سټیو ویتکوف، د سوداګرۍ وزیر هاوارد لوټنیک او د سي آی اې رئیس جان رټکلیف مله دي.
د پوتین سره به د هغه د دفاع وزیر اندري بېلوسوف ، د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف، د مالیې وزیر انتون سیلوانوف، د ولسمشر سیاسي او د بهرنیو چارو سلاکار یوري اوشکوف او د ولسمشر ځانګړی استازی کیریل دیمترییف ورسره مل دي.
دواړه مشران به هغه مهم مسایل وڅېړي چې د دواړو هیوادونو اړیکو دپاره مهم ګڼل کیږي. د سیمې امنیتي وضعیت او نورو نړیوالو اړینو مسایلو باندې به بحث وشي.
وروسته له غرمې، ولسمشر ټرمپ خپل سفر په الاسکا کې پای ته رسوي او واشنګټن ډي سي ته ستنېږي. دا مهم ډيپلوماتیک سفر د نړیوالو اړیکو د پیاوړتیا او د متحده ایالاتو د ګټو د خوندي کولو په لور هڅې په ډاګه کوي.
یوه ورځ مخکې، ښاغلي ټرمپ مخکې له دې چې الاسکا ته سفر وکړي، د ویدیو کنفرانس له لارې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي او یو شمیر اروپایي مشرانو سره خبرې وکړې او دا تماس یې "ډیر ښه "وباله.
هغه وویل چې لومړی به له پوتین سره ملاقات وکړي او بیا به د زیلینسکي او اروپایي مشرانو سره تماس ونیسي، او که لومړی ملاقات بریالی وي، نو د پوتین او زیلینسکي په حضور کې د دوهمې ناستې امکان هم شته.
د دې ملاقات په درشل کې، د اروپايي اتحادیې ۲۶ غړو هیوادونو مشران – چې هنګري په کې شامل نه و – په یوه بیان کې د ټرمپ د هڅو ملاتړ کړی چې غواړي د اوکراین پر وړاندې د روسیې جګړه پای ته ورسوي او پر دې یې ټینګار کړی چې د نړیوالو حقوقو پر بنسټ یوې عادلانه او تل پاتې سولې ته اړتیا ده.
