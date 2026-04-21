ولسمشر ټرمپ وايي چې ایران له اوربند څخه سرغړونه کړې ده

د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا وویل چې ایران له متحدو ایالتونو سره د شوي اوربند څخه سرغړونه کړې ده.
ولسمشر ټرمپ د سه شنبې په ورځ (اپریل۲۱) د خپل ټروټ سوشل په حساب کې ولیکل چې ایران «څو ځلې» له دغه اوربند څخه سرغړونه کړې ده.
په داسې حال کې چې د واشنګټن او تهران ترمنځ د اوربند موده مخ په ختمېدو ده، تر دې دمه لا د دواړو خواو ترمنځ مذاکرات پیل شوي نه دي.
ولسمشر ټرمپ د مذاکراتو د دویم پړاو د پيل په اړه خوشبیني ښودلې، خو دا خبرداری یې هم ورکړی دی چې که توافق ونه شي، د اوربند موده نه غځول کېږي.
نوموړي تېره ورځ نیویارک پوست ته په مرکې کې وویل چې مرستیال یې جی ډي ونس، ځانګړی استازی سټیف ویتکاف او سلاکار یې جیرد کوشنر اسلام اباد ته د خبرو لپاره ځي.
هغه دا خبره هم کړې وه چې دا مذاکرات د سه شنبې ورځې ته پلان شوي دي.
امریکايي رسنیو د بېلا بېلو سرچېنو په حواله لیکلي دي چې جی ډي ونس به د سه شنبې په ورځ اسلام اباد ته حرکت وکړي.
د ایران دولتي تلویزون بیا راپور ورکړی دی چې تر دې دمه د دغه هېواد کوم پلاوی د خبرو لپاره اسلام اباد ته نه دی روان شوی.
په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان وادفول له ایران څخه غوښتي دي، چې له امریکا سره «رغوونکي مذاکرات» وکړي. هغه ویلي دي: «ایران اوس باید د خپلو خلکو لپاره د [امریکایانو] وړاندیز ومني.»
ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی که ایران کوم توافق ته ونه رسېږي، بیا به یې په تاسیساتو باندې بریدونه وکړي.
