د یمن په ساحل کې په دوو تجارتي کښتیو بریدونه شوي، یوه یې غرقه شوې

د بریتانیا سمندري امنیتي سازمان (UKMTO) او حوثي یاغیان وايي چې د یمن په ساحل کې په دوو سوداګریزو کښتیو بریدونه شوي، چې یوه یې په سمندر کې ډوبه شوې ده.
دغه سمندري امنیتي سازمان وايي چې د سه شنبې په ورځ (اګست څلورمه) یوه بې ماڼو کښتۍ د یمن د المخا په څو میله کې له یوې تجارتي کښتۍ سره جنګول شوې، په کښتۍ کې اور لګېدلی او ډوبه شوې ده.
د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اګست په څلورمه نېټه د هند یوه بیرغ لرونکې تجارتي کښتۍ په سرې بحیرې کې له یو برید وروسته ډوبه شوې ده.
دغه وزارت ویلي دي چې په کښتۍ کې ۱۳ هندي اتباع سپاره وو او ټول ژغورل شوي دي. د وزارت په یو بیان کې ویل شوي دي، "زموږ سفارت (دسعودي عربستان) په ریاض کې حالت له نژدې څاري او د کښتۍ د عملي د امنیت او مصونیت په اړه د یمن له مقاماتو سره فعاله هماهنګي کوي."
هند ویلي دي چې په تجارتي کښتیو باندې بریدونه د اندېښنې وړ دي، باید سمدستي بند شي او د نړیوال قانون په اساس په نړیوالو اوبو کې د کښتیو تګ راتګ ازاد او په وړاندې خنډ جوړ نه شي.
د بریتانیا سمندري امنیتي سازمان ټولو کښتیو ته مشوره ورکړې چې په احتیاط سره تګ راتګ وکړي.
په همدې حال کې د چهارشنبې په ورځ د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو وویل چې د سرې بحیرې په شمال د یمن په ساحل کې د وفا په نوم د سعودي عربستان یو تېل انتقالوونکی ټانکر یې په بالستیک میزایل وېشتلی دی.
متحده ایالتونه د ایران له ملاتړه برخمنه حوثي ډله ترهګر سازمان بولي.
د حوثيانو ویاند ونه ویل چې دا برید کله شوی، خو دا ډله ادعا کوي چې د جون په ۲۲مه نېټه یې په سعودي عربستان باندې د سمندري محاصرې له اعلان وروسته د هغه هېواد په اتو کښتیو بریدونه کړي دي. سعودي عربستان لا په دې اړه څه نه دي ویلي.
تر دې مخکې متحدو ایالتونو په سرې بحیرې او یا باب المندب کې د سمندري تګ راتګ په اړه د حوثي یاغیانو ګواښونه او ممکنه مداخله غندلې وه او ویلي وو چې "ضروري اقدامات" به کوي.
ولسمشر ټرمپ د جولاۍ په ۲۳مه په سرې بحیرې کې د سعودي عربستان په دوو کښتیو باندې د یمن حوثي یاغیانو له بریدونو وروسته، ایران او د هغه نیابتي ډلې حوثي یاغیانو ته د «غټې پوځي سزا» ورکولو خبرداری ورکړی و.
فورم \ دبحث خونه