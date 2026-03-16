سپینه مانۍ: ښايي د چین او امریکا د ولسمشرانو ملاقات وځنډول شي

د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیوېټ د دوشنبې په ورځ (مارچ۱۶) فاکس نیوز ته وویل چې ښايي چین ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان شوی سفر د ایران د جګړې له امله وځنډول شي.

لیوېټ وویل چې دواړه خواوې د خبرو اترو لپاره لېوال دي، خو دا مهال د ټرمپ مسؤلیت دا دی چې د «حماسي غضب عملیات» بریا یقیني کړي.

ټاکل شوې چې دا خبرې اترې په چین کې د مارچ له ۳۱مې څخه د اپرېل تردویمې پورې وشي.

د امریکا د مالیې وزیر سکاټ بیسنټ د دوشنبې په ورځ CNBC رسنۍ ته وویل که دا غونډه وځنډول شي، لامل به یې دا وي چې ټرمپ غواړي په واشنګټن کې پاتې شي چې د جګړې هڅې همغږې کړي.

د بيسنټ څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وشوې چې ولسمشر ټرمپ فایننشل ټایمز ته وویل چین باید په هغو هڅو کې برخه واخلي چې د هرمز تنګي له لارې د کښتیو خوندي تګ راتګ یقیني کوي، ځکه د چین د تېلو ډېره برخه له همدې لارې لېږدول کېږي.

دا مهمه سمندري لاره د ایران له خوا پر څو بېړیو د بریدونو له امله نږدې په بشپړه توګه بنده شوې ده.

فایننشل ټایمز راپور ورکړی چې ولسمشرټرمپ ویلي تر سرمشریزې پورې انتظار کول به ناوخت وي.

هغه ویلي: «موږ غواړو له هغه مخکې پوه شو. [دوې اوونۍ] ډېر وخت دی.»

ولسمشر زیاته کړه چې «کېدای شي» چین ته «سفر وځنډوو.»

اړوند

