امریکا په سمندر کې د مخدره توکو د قاچاق یوه بله شکمنه کښتۍ په نښه کړه

د امریکا د متحدو ایالتونو پوځ د ارام سمندر په ختیځ کې د مخدره توکو د قاچاق په یوې بلې شکمنې کښتۍ باندې برید وکړ، چې پکې لږترلږه د "مخدره توکي یو ترهګر" یې وژلی دی.
د امریکا د متحدو ایالتونو جنوبي قومندانۍ د ایکس په ټولنیزې شبکې کې لیکلي چې پوځ، د جنګ د وزیر پیټ هیګسیټ په لارښوونه، د دوشنبې په ورځ "په نړیوالو اوبو کې د نومول شویو ترهګرو سازمانونو لخوا چلول کیدونکي ټیټ ارزښت لرونکي کښتۍ باندې وژونکی برید" کړی.
په بیان کې ویل شوي، "استخباراتو تایید کړه چې دا بېړۍ د آرام سمندر په ختیځ کې د مخدره توکو د قاچاق په پیژندل شویو لارو سفر کاوه او د مخدره توکو د قاچاق په عملیاتو کې ښکیل وه. د عملیاتو په جریان کې د مخدره توکو یو ترهګر وژل شوی دی."
د پنټاګون په وینا، پوځ د سپتمبر راهیسې له ۲۵ زیات داسې عملیات ترسره کړي چې د مخدره توکو څه باندې ۱۰۰ قاچاق وړونکي یې وژلي دي. پنټاګون وايي چې کښتۍ متحدو ایالتونو ته مخدره توکي لیږدوي.
دا بریدونه، او همدارنګه په کارابین کې د مخدره توکو د کارټلونو په نښه کولو لپاره د متحدو ایالتونو د پوځ زیاتیدل په داسې حال کې کیږي چې د ټرمپ حکومت د وینزویلا په مشر نیکولاس مادورو فشار زیات کړی.
امریکا وايي چې د وینزویلا رژیم غیرقانوني دی او مادورو د مخدره توکو د قاچاق وړونکي ترهګریز سازمان مشر دی.
ټرمپ د دوشنبې په ورځ مادورو ته په یوه تازه خبرداری کې وویل: "که هغه غواړي یو څه وکړي، که هغه سخته لوبه وکړي، دا به وروستی ځل وي چې هغه به وکولی شي سخته لوبه وکړي."
ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د متحدو ایالتونو ساحلي ساتونکو وینزویلا ته نږدې یوه بله تیل وړونکې کښتۍ چې ورباندې بندیز لګول شوی و ونیوله.
ولسمشر ټرمپ چې تیره اونۍ وینزویلا ته په ټولو تیل وړونکو کښتیو "د بشپړ بندیز" لګولو امر کړی وویل "دا مخ په وړاندې ځي او موږ به یې په پای کې ترلاسه کړو."
امریکا په دې میاشت کې وینزویلا ته نږدې دوه نور تیل وړونکي کښتۍ ودرولې.
فورم \ دبحث خونه